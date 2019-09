Die Krimiautorin Lucie Flebbe liest am Sonnabend, 28. September, im Findorffer Bücherfenster aus ihrem Roman „Jenseits von schwarz“. (privat)

Können Achtsamkeitsregeln dabei helfen, stressfrei jemanden umzubringen? Diese Frage stellt sich Karsten Dusse in seinem Roman „Achtsam morden“ – und lässt es seine Romanfigur, den Strafverteidiger Björn Diemel, direkt einmal ausprobieren. Dusse ist einer von rund 20 Autoren und Autorinnen, die von Mittwoch, 18. September, bis einschließlich Sonnabend, 28. September, in Bremen für literarische Spannung sorgen sollen. Dann nämlich findet die diesjährige „Prime Time – Crime Time“, das 22. Bremer Krimifestival mit Veranstaltungen im Bremer Kriminal-Theater und in diversen Buchhandlungen in Bremen und dem Umland, statt.

Den Anfang macht am Mittwoch Dror Mishani mit seinem neuen Buch „Drei“. Am Donnerstag geht es weiter mit einer Lesung von Jakob Bedford im Kunstcafé Kränholm. Sein Roman „Abtrünniges Blut“ dreht sich um eine Mordserie im London des 18. Jahrhunderts. Einen Tag später präsentiert Peter Gerdes seinen Roman „Ostfriesen morden anders“ in der Buchhandlung Buntentor.

Am Sonnabend, 21. September, lädt das Kriminal-Theater zur großen Kriminacht mit zahlreichen Gästen. Am Tag darauf geht es hier direkt mit einem Mordsfrühstück weiter und das Theater präsentiert sein neues Veranstaltungsformat „Krimi/Tango/Bar – Milonga Criminal“ – mit Tango, Tapas, Rotwein und literarischen Einlagen.

In der Zentralbibliothek gibt es am Abend des 24. Septembers mit der Vorstellung von „Ostfriesisch-kriminelle Weihnacht“ eine Bremer Buchpremiere (zweiter Termin im Ortsamt Horn-Lehe am Freitag, 27. September); Karsten Dusse liest am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (in Nordenham, Bremerhaven, Osterholz-Scharmbeck) aus „Achtsam morden“.

Zum Abschluss des Festivals, das von Kriminal-Theater-Gründerin Perdita Krämer organisiert wird, liest Lucie Flebbe aus „Jenseits von schwarz“, dem zweiten Teil ihrer spannenden Krimitrilogie rund um die Kommissarin und alleinerziehende Mutter Eddie Beelitz. In einer zweiten Lesung, die parallel in der Buchhandlung Geist stattfindet, liest der Übersetzer Frank Heibert aus seiner Neuübersetzung des 1939 erschienenen Bestsellers „The Big Sleep – Der große Schlaf“ von Raymond Chandler. Die Lesung wird von Musik und Schauspiel begleitet.

Weitere Informationen

Eine Übersicht des gesamten Programms sowie Informationen zu Veranstaltungsorten, Zeiten und Tickets finden Sie im Internet unter www.primetime-crimetime.de.