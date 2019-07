Max Annas (Helge Hommers)

Rassismus in der Deutschen Demokratischen Republik? Durfte es nicht geben, gab es also nicht. So lautete die Staatsdoktrin, die die Wirklichkeit ignorierte. Max Annas, der mit Krimis wie „Die Mauer“ über Südafrikas Gated Communities und „Finsterwalde“ über ein Deutschland, das zum Polizeistaat mutiert, beeindruckt hat, reist in seinem neuen Krimi zurück in die DDR des Jahres 1983. Gewidmet hat er ihn Manuel Diogo, der als sogenannter Vertragsarbeiter aus Mosambik nach Dessau kam und 1986 von Neonazis ermordet wurde. Berichtet wurde darüber in der DDR nie.

Manuel Diogo heißt Teo Macamo in Annas' Buch „Morduntersuchungskommission“. Oberleutnant Otto Castorp arbeitet bei dieser Abteilung der Kriminalpolizei im thüringischen Gera. Castorp, verheiratet, drei Kinder, eine Geliebte, ist der einzige im Team, dem der bestialische Mord an Teo Macamo nahe geht. Vier Schläger haben den jungen Mosambikaner im Regionalzug vor den Augen von Mitreisenden zusammengeschlagen und dann so lange aus dem fahrenden Zug gehalten, bis er tot war. Das Ausmaß an Menschenverachtung erschüttert Castorp, der auch dann noch weiter nach den Tätern forscht, als die Ermittlungen eingestellt werden – der Mord wird als Arbeitsunfall deklariert.

Annas zeichnet Castorp mit starker, klarer Sprache als einen, dem es zunehmend schwerfällt, sich anzupassen, weil er sich Zweifel erlaubt. Wie schon in den Vorgängerromanen ist das Tempo von Beginn an hoch, beinahe rasant. Das hält Annas durch, weil er auf jegliche Pathetik verzichtet. Nicht aber auf eine ausgeklügelte Dramaturgie.

Max Annas: Morduntersuchungskommission. Rowohlt Hundert Augen, Hamburg. 346 Seiten, 20 €.