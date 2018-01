Auf die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels, l) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) warten zum schweren Fall auch noch private Probleme. (Wiedemann&Berg/MDR/ARD/dpa)

Es ist ärgerlich: Gerade hat das Dresdner Ermittlerteam um Henni Sieland (Alwara Höfels), Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und den Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) so richtig gut zusammengefunden, da gibt Höfels bekannt, dass sie aufhört. Nur noch zwei Mal kann man sie als wunderbar sarkastische Kommissarin Sieland erleben. Ihr letzter Fall soll am Pfingstmontag ausgestrahlt werden.

Zuerst untersucht sie allerdings in „Déjà-vu“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) den Tod des neunjährigen Rico, der in einer Tasche am Elbufer gefunden wird. Der Vorfall erinnert Chef Schnabel an einen zurückliegenden Fall um einen verschwundenen Jungen. Diesen konnte er nie lösen, was ihn bis heute beschäftigt. Der Druck auf die Ermittler ist groß, auch vonseiten der Medien, und Schnabel setzt alles daran, den Täter zu finden. Der hat offenbar pädophile Neigungen und könnte wieder zuschlagen.

Abgesehen von den Ermittlungen haben die beiden Kommissarinnen auch noch ihre privaten Probleme: Gorniak beginnt gerade ein Techtelmechtel mit ihrem Nachbarn, lässt sich emotional aber so sehr von dem Mordfall einnehmen, dass sie ihrer Affäre irgendwann vorwirft, ihrem Sohn zu nahe zu kommen. Und Sieland, der es eh schon nicht so gut geht, gerät während der Ermittlungen in eine Auseinandersetzung und muss ins Krankenhaus.

Auch wenn der Zuschauer im Gegensatz zu den Kommissaren bereits recht früh Hinweise auf den Täter hat, und den Kommissaren einen Schritt voraus ist, gehört dieser Fall aus Dresden (Regie: Dustin Loose, Drehbuch: Mark Monheim, Stephan Wagner) zu den spannenderen.