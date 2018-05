Peter Lüchinger, Markus Seuß und Michael Meyer (von links) noch ganz gut gelaunt im ewigen (Bühnen-)Eis. (Marianne Menke)

Abkühlung gefällig? Während hierzulande die Temperaturen in rekordverdächtige Bereiche vorstoßen, entführt die Shakespeare Company zu einer gedanklichen Reise ins ewige Eis. In der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“, bei der Studierende des Fachbereiches Geschichte historische Texte zusammenstellen, geht es diesmal sehr hoch in den kühlen Norden. Vier Episoden deutscher Polarforschung werden unter dem Titel „Vom Eis gebissen ...“ vorgestellt. Zur Premiere der szenischen Lesung wurde klar: Manche Expedition geriet auch aufgrund von banalen Streitigkeiten ins Stocken.

Über Kriege forschen Historiker gemeinhin viel – über die vergleichsweise harmlose Naturforschung deutlich weniger. Dabei bedeuten beiden Vorgänge ähnliche Strapazen für alle, die hier mitmachen mussten oder wollten. Aus heutiger Sicht muten die Gewaltmärsche durch Schnee und Eis, die hier in den vorgelesenen Briefen geschildert werden, streckenweise grotesk an. Letztendlich nahm sich der Nutzen gering aus, denn ähnlich wie beim Wettlauf zum Mond galt es zunächst einzig, nationales Prestige zu mehren. Für eine Handvoll Lebertran ließen viele ihr Leben.

Die von Peter Lüchinger eingerichtete Lesung gliedert den Stoff in vier Teile mit deutlich abgegrenzten Schwerpunkten. Berichte von Expeditionen aus den Jahren zwischen 1869 bis 1931 liest und spielt er gemeinsam mit Theresa Rose, Michael Meyer und Markus Seuss. Zunächst rückt der ökonomische und politische Aspekt in den Mittelpunkt, danach der psychologische und soziale.

Anschließend lernt man das zum Teil archaische Verhältnis zwischen Menschen und Tieren kennen, welche sich hier in einer Notgemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes durch die Eiswüste hindurch beißen müssen. Dass genau kalkuliert werden muss, welches Pferd, welcher Schlittenhund bis zur Erschöpfung getrieben wird, bevor er geschlachtet und an die übrigen Tiere verfüttert wird, gehörte zur unmenschlichen Logik solcher Expeditionen. Im vierten Teil, der sich mit der letzten Reise Alfred Wegeners im Jahr 1930 beschäftigt, kommt die anschließende politische Vereinnahmung durch die NS-Propaganda zur Sprache.

"Was für eine Scheißbande hier an Bord!"

Ein Leitmotiv klingt in allen Etappen auf: Nicht nur der Kampf mit der Natur sowie die technischen Probleme trieben die Forscher an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit. Am Ende drohte den Männern ihr ärgster Feind: der Zwist innerhalb der Gruppe. Kleine Streitigkeiten, bis hin zur wahnhaften Paranoia, sind das schlimmste Gift, das jede Expedition zum Scheitern bringen kann.

Allerdings wirken diese Episoden, die von wahnhaften Kapitänen und genervten Matrosen handeln, auf der Bühne auch wieder ganz unterhaltsam. „Was für eine Scheißbande hier an Bord!“ vertraut ein Forscher (gespielt vom jederzeit lebensvollen Markus Seuss) seinem Tagebuch an. Als Mitglied vom Achterdeck traute er sich nicht mehr in die Lästerhölle der Kameraden auf dem Vorderschiff.

Man munkelt, wegen solch mangelnden Teamworks unterlagen die deutschen Streithansel sogar im Rennen zum Südpol gegen die Norweger. Ebenfalls vergnüglich ist es, Theresa Rose als einen weiteren Matrosen zu erleben, der unaufhörlich gegen die Entscheidung des Expeditionsleiters anmosert, das Lager auf einem schwimmenden – und kippenden! – Eisberg zu errichten. Man versteht, dass sich der Grat zwischen Held und Hasardeur bedenklich dünn ausnimmt.

In einer eindringlichen Episode, die von Michael Meyer und Markus Seuss rührend gespielt wird, erlebt man zwei Forscher, die eigentlich recht friedlich in ihrer Schneehütte bei Minus 50 Grad ein ganzes Jahr überleben. Allerdings ist ihr Petroleum so knapp rationiert, dass erst ab Mittag der Ofen laufen darf.

Obwohl die beiden überleben, entwickelt sich ihre Notgemeinschaft zu einer Tragödie, die nach dem Jahr 1933 um ein weiteres Kapitel erweitert wird. Dann denunziert der eine seinen einstigen Kameraden wegen „antivölkischer“ und zersetzender Äußerungen. In gewisser Weise stellte ihr Ausharren im ewigen Eis eine Generalprobe für den kommenden Krieg dar.

Nächste Vorstellungen am 12. und 20. Juni, 19.30 Uhr, Theater am Leibnizplatz.