So oder so ähnlich könnte sie aussehen, die Burg Zornfried, in der sich im Roman die Vordenker einer konservativen Revolution treffen. (Nicolas Armer /dpa)

Nicht von ungefähr dürfte hiesigen Lesern nach wenigen Seiten Lektüre ein mäandernder Parteigänger namens Hinrich Lührssen einfallen. Denn was der 1960 in Bremen geborene Romancier Jörg-Uwe Albig in einer literarischen Fantasie mit dem düster dräuenden Namen „Zornfried“ beschreibt, ist das große Faszinations- und Verstörungspotenzial der sogenannten Neuen Rechten; auch und gerade unter Journalisten. Weil Albig aber nicht nur Verführungsmacht vorführen, sondern zugleich zeigen möchte, wie piefig die synkretistische Weltanschauung von Pegida-Demonstranten, AfD-Sympathisanten und Jüngern des rechtsrührigen Verlegers Götz Kubitschek ist, unterlegt er seinen mit 160 Seiten schmalen Prosaband mit Zügen einer heimattümelnden Farce.

Diese Absicht manifestiert sich schon in der Covergestaltung des bei Klett-Cotta (Stuttgart) erschienenen Buches: Zwei Häkelbilder eines Schäferhundes zeigt der Einband. Offenkundig ein Blondi-Andachtsbild oder ein tierischer Nachfahre aus dem Geist deutscher Führer-Folklore. Dieser persiflierende Gestus setzt sich fort im Hauptschauplatz und im Personal des Textes. Jörg-Uwe Albig, der zeitweilig für die Hamburger Illustrierte Stern gearbeitet hat, setzt den Reporter Jan Brock als Erzähler ein, Pauschalist eines reichweitenstarken Mediums namens Nachrichten.

Pathosdralle Lyrik

Der Reporter hat im Umfeld der neuen Rechten recherchiert – und dabei allerlei kuriose Einrichtungen entdeckt, darunter ein „Institut für Ahnenkunde“, eine „Staatsbürgerliche Offensive“ sowie versprengte extremistische Organe, in denen pathosdralle Polit-Lyrik erscheint, die immer wieder auf den gleichen Urheber verweist, einen gewissen Storm Linné. Brock entschließt sich zu einer investigativen Reportage über das sinistre Milieu – und taucht bald tiefer darin ein, als es die Polizei erlauben sollte.

Burg Zornfried heißt der eigentümliche Ort, an dem sich illustre Vordenker einer konservativen Revolution versammelt haben: eine düstere Trutzfestung im Spessart, auf welcher der besagte Verseschmied Hof hält, der unverkennbar Züge des Dichterfürsten Stefan George trägt – und als „Rechts-Rilke“ und „Spessart-Spengler“ gilt. Kein Schelm übrigens, wer bei der literarischen Location Arges denkt. Parallelen zum sachsen-anhaltinischen Rittergut Schnellroda, auf dem der bestens vernetzte Rechtsaktivist Götz Kubitschek seit Jahren ideologische Weggefährten versammelt, sind unverkennbar.

Jan Brock folgt mit zunehmendem Eifer den Spuren der nationalistisch verblasenen Poesie Linnés – „auf Zornfried wars im weißen licht der weihe“ –, verreißt den zugehörigen Band „Eiserne Ernte“ aus strategischen Erwägungen – und wird prompt zu einem „zwanglosen Gedankenaustausch“ auf die von dunklen Wäldern gesäumte Burg geladen.

Hartmut Freiherr von Schierling lautet der Name des Hausherrn von Zornfried. Seine Töchter tragen die Namen Frigga und Edeltraud, und überhaupt erweist sich das geistige Ambiente der Festung als Germanisch für Fortgeschrittene. Ein fanatischer Waldgänger, ein obskurer Filmemacher, der offenbar von Blut und Boden faszinierte Dichter sowie flachstirnige Jungmannen mit einem Faible für militärische Geländespiele begegnen dem Protagonisten, dessen Absicht zur kritischen Berichterstattung ein ums andere Mal durch irritierende Begegnungen untergraben wird.

Beispielsweise das Zusammentreffen mit Jenny Zerwien, einer ebenfalls auf Recherchereise befindlichen Kollegin, die Journalismus zuallererst als unbefangenes Zuhören begreift – und Jan Brock eindringlich mahnt, er möge doch nicht immer gleich die „Nazi-Keule“ herausholen: „Wir sitzen doch letztlich im selben Boot, Herr Kollege, sagte sie und blickte zu mir hoch (…) Wir wollen doch beide einfach nur einen Blick auf die andere Seite werfen. Take a walk on the wild side, sagte sie, zusammen mit unseren Lesern. Die haben schließlich ein Recht darauf, oder.“

Die Liebe Adolf Hitlers zum Deutschen Schäferhund thematisiert der mit Häkelbildern bissiger Kreaaturen verzierte Einband von Albigs Roman. (Peter Steffen)

Literatur brauche weniger Mut als Altenpflege

Es sind unter anderem Antworten auf diese Suggestivfrage, die Albig interessieren, der in Kassel Musik und Kunst studierte, in Hamburg als Altenpfleger und Journalist arbeitete – und anschließend zur Belletristik fand. Literatur, sagte er dieser Zeitung vor zwei Jahren, als er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt antrat, brauche „weniger Mut als Altenpflege. Und mehr als Journalismus. Wahrscheinlich ist sie der feige Mittelweg.“

Es ist, man ahnt es, für Jörg-Uwe Albig eine bedeutsame moralische Frage, wie weit Annäherung in gewissen intellektuellen und künstlerischen Milieus reichen darf. Ist es gleichsam Wasser auf die weltanschaulichen Mühlen der Ultrarechten, wenn man mit ihnen und über sie redet und schreibt? Ist die Thematisierung extremer Politströmungen ein Gebot des Pluralismus, den Demokratie aushalten muss? Eine weitere Frage, die Albig im Subtext seines klugen und elegant geschriebenen Erzähltextes stellt, betrifft die Strahlkraft von völkischen Bewegungen und deren künstlerischen Artikulationen.

In dieser Hinsicht hat sich der Romancier sozusagen selbst zum Versuchskaninchen gemacht: Sage und schreibe drei Dutzend Gedichte im neo-teutonischen Erbauungssound hat er verfasst – und ebenmäßig über die Kapitel des Buches verteilt. Und siehe: So satirisch die weihevollen, konsequent kleingeschriebenen Verse auch sein mögen – „verrat kriecht dürr durch volkes adern“ –, so viel Vergnügen hat dem subversiv gestimmten George-Nachdichter Albig das Ersinnen des engagierten Werks von Storm Linné bereitet. Das ist schon darum nicht verwerflich, weil auch der Leser viel Vergnügen bei der Rezeption dieser kruden Lyrik haben kann.

Elitäre Polit-Sekte

Dieser Affekt indes zeigt an, dass eine Selbstverortung im weltanschaulichen Spektrum durchaus volatil geraten kann. Das lehrt auch das Beispiel Uwe Tellkamp: Der hochdekorierte Romancier („Der Turm“) reüssierte hierzulande mit dem Roman „Der Eisvogel“ (2005), in dem der Protagonist Wiggo Ritter, ein gescheiterter Philosoph, auf den charismatischen Mauritz Kaltmeister trifft, den Führer einer rechten wie elitären rechten Polit-Sekte. Dass Uwe Tellkamp im vergangenen Jahr unverhohlen Positionen der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung vertreten hat, kam nicht sonderlich überraschend. Auch seine ideologischen Häutungen werden durch Albigs smarte Satire erhellt. Hinrich Lührssen schließlich sollte sie unbedingt lesen, um die irrlichternde Art seiner politischen Heimatsuche auf den Prüfstand zu hieven.