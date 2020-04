Das neue Team aus Saarbrücken: Hauptkommissar Adam Schürk (Daniel Sträßer, l-r), Hauptkommissarin Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer), Hauptkommissarin Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Hauptkommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov). (Manuela Meyer)

Der Patriarch tritt ab und sorgt für eine Überraschung. Textilfabrikant Bernhard Hofer (Dieter Schaad) übergibt die Leitung des Unternehmens seinem Enkel Erik (Gabriel Raab). Dessen Bruder Konrad (Moritz Führmann) geht leer aus und verlässt wütend den Raum. Erik folgt ihm, sie streiten, sie prügeln sich. Am nächsten Morgen wird Erik tot aufgefunden. 60 Hiebe sind auf seinen Körper eingeprasselt, stellt die Gerichtsmedizinerin fest. Doch da war er schon tot.

Spannung dank solider Dramaturgie

Mit „Das fleißige Lieschen“ (ARD, Ostermontag, 20.15 Uhr) gibt das neue Ermittlerteam aus Saarbrücken sein „Tatort“-Debüt: ein klassischer „Wer-ist's-gewesen“-Fall, der mit solider Dramaturgie für Spannung sorgt und dem ein kleines Kunststück gelingt. Denn Autor Hendrik Hölzemann und Regisseur Christian Theede haben die Aufgabe elegant gelöst, dem Publikum eine Krimihandlung zu servieren und gleichzeitig Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) als Kommissare einzuführen. Als Metathema, das beide Stränge klammert, kristallisiert sich schon bald der Topos der sadistisch strengen Vaterfigur heraus.

Nicht nur Bernhard Hofer hat immer schon viel Spaß daran gehabt, diejenigen zu quälen, die er als schwach abqualifizierte. In Rückblenden ist der junge Schürk zu sehen, der dem brutalen Drill seines Vaters ausgeliefert ist. Und der junge Hölzer, der seinem Freund irgendwann hilft. Die Lösung ihres ersten Falls, in dem so viel Hass und ungesühnte Schuld eine Rolle spielen, finden die Ermittler, als sie in der sehr deutschen Vergangenheit des Unternehmens graben. Das ist eine wenig überraschende, aber stimmige und anrührende Wendung. Danach folgt der eigentliche Schluss – mit einem Cliffhanger, der sich gewaschen hat.