Nils Dörgeloh spielt Sven Claasen im Bremer "Tatort". (Markus Nass)

Sie stammen aus Delmenhorst und kennen Bremen aus Ihrer Jugend und durch Ihren ersten Beruf. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann haben Sie bei der großen Firma Kraft Foods gearbeitet, die heute zum Weltkonzern Mondelez gehört. Wie sind Sie zum Fernsehen gekommen?

Die Schauspielerei war schon lange meine Leidenschaft. So entschloss ich mich nach einigen Jahren in der Wirtschaft, den Job an den Nagel zu hängen. Ich bewarb mich noch aus der Sicherheit des festen Einkommens für einen Platz an einer Schauspielschule in New York und wurde genommen. Dann kam ich schnell zum Fernsehen. Theater mache aber auch immer mal wieder.

Im Krimi- und im Komödien-Genre haben Sie schon mehrere Rollen übernommen. Wie war es, für einen Bremer „Tatort“ vor der Kamera zu stehen, nachdem Sie im Dezember bereits in einem „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring zu sehen waren? Ein Heimspiel quasi?

Ja, ein bisschen schon. Ich kenne die Stadt. Deshalb war es schon etwas Besonderes, wieder mal hier zu sein. Beim Drehen habe ich noch mal andere Orte der Stadt kennengelernt, aber das Gefühl hier kenne ich gut.

Könnten Sie sich vorstellen, noch einmal für einen „Tatort“ in Bremen zu arbeiten.

Durchaus. Momentan steht so etwas aber nicht an. Jetzt beginnen erst mal die Dreharbeiten für die neue Serie „Milk & Honey“ über einen männlichen Escort-Service auf dem Lande.

Das Gespräch führte Frauke Fischer.

Zur Person:

Nils Dörgeloh ist diesen Sonntag im Radio-Bremen-Tatort „Im toten Winkel“ zu sehen. Der 38-Jährige spielt Sven Claasen, Sohn eines Mannes, der seine an Demenz erkrankte Frau getötet hat.