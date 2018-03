Die Boyband aus dem augenzwinkernden Tribut-Musical "Boybands forever" performt "Bye Bye Bye" von N' Sync.

Wer in den 1990er-Jahren seine Teenagerjahre verbracht hat, kam um eine Sache nicht herum. Und damit sind weder die damals sehr modernen, halsbrecherischen Platteauschuhe gemeint noch die in der Tasche piependen Tamagotchis, die gefüttert werden wollten, und erst recht nicht die grauseligen Tattoo-Ketten, die gerade ihr Revival erleben. Die Rede ist von Boybands. Zugegeben, die gab es auch schon vorher und bis in die 2000er hinein, aber gerade in diesem Jahrzehnt, kurz vor der Jahrtausendwende sprossen sie aus dem Boden wie Unkraut: Take That, die Backstreet Boys, N' Sync und viele andere buhlten um die Gunst der überwiegend weiblichen Fans. Die Musical-Show „Boybands forever“ zollt den perfekt durchchoreografierten Männergruppen von damals, die Groupies reihenweise in Ohnmacht fallen ließen, Tribut. Oder sie nimmt sie und ihre Anhänger auf den Arm. Oder ein bisschen von beidem.

Die Idee zu dem Stück stammt von „Quatsch-Comedy-Club“-Gründer Thomas Hermanns. Am Mittwoch machte die Show auf ihrer großen Deutschlandtour im Bremer Metropol-Theater Halt, und eines wurde hier schnell klar: Es gibt sie noch, die Fans von damals. Sie sind keine Teenager mehr, sondern Mitte 30, können aber noch kreischen wie früher, wenn man ihnen den richtigen Rahmen dafür bietet.

Take That oder Backstreet Boys?

Durch den Abend führte Comedian Ole Lehmann und stellte erst einmal die elementare Frage, die vor fast 25 Jahren Gräben durch Schulhöfe zog: Take That oder Backstreet Boys? Dieser Konflikt sei schlimmer gewesen als bei den Beatles und den Stones. „Das war Krieg!“, befand Lehmann. Im Bremer Publikum waren die Fans der Backstreet Boys eindeutig in der Überzahl, musikalisch sollten an diesem Abend aber beide Parteien auf ihre Kosten kommen.

Bevor es aber mit der Musik losgehen konnte, erklärte Lehmann ausführlich das Geheimrezept einer erfolgreichen Boyband: Zum einen braucht man fünf gut aussehende junge Männer, die passabel singen können. Diese müssen aber jeweils bestimmte Kriterien erfüllen. Jede Band braucht einen Typ A, den Schwiegersohn-Typ, in diesem Fall heißt er John. Jede Band braucht aber auch Typ B (Rik), den durchtrainierten Boy, der eher der simpel gestrickte Bruder-Typ ist. Hinzu kommt Typ C (Sascha), der Niedliche, der eindeutig homosexuell ist, was damals in den 90ern aber, wenn überhaupt, als bisexuell deklariert wurde, um den weiblichen Fans nicht vollends die Hoffnung zu nehmen. Weiter geht es mit Typ D (Lucian), dem Bad Boy, vor dem alle Fan-Eltern Angst hatten. Das D steht in diesem Fall für Danger (Gefahr), Drama und Drogen. Und damit ist sie so gut wie fertig, die perfekte Boyband-Schablobe, die sich, wenn man mal genau darüber nachdenkt, auf fast alle damaligen Gruppen übertragen lässt. Aber irgendwas fehlt hier doch noch? Ach ja, richtig. Typ E, in der Show nur „der Fünfte“ genannt. Er steht für das eine Mitglied jeder Boyband, das zwar da war, aber irgendwie immer vergessen wurde, wenn es um die Aufzählung der Mitglieder ging.

Was folgt, ist eine schillernde, wirklich amüsante, wenn auch völlig überspitzte Reise durch die Aufs und Abs eines typischen Boyband-Lebenszyklus'. Vom Erlernen der richtigen Choreografien und Antwortfloskeln für „Bravo“-Interviews über den Videodreh und das erste ausverkaufte Konzer bis hin zu ersten Unstimmigkeiten innerhalb der Band, Drogenexzessen, dem Zerfall und dem pompösen Abschied.

Musikalisch setzt die Show auf die Songs, die bis heute überlebt haben, auch wenn die Zeit der Boybands längst vorbei ist. Die Backsteet Boys sind mit Liedern wie „Everybody“ und „As Long As You Love Me“ vertreten, Take That mit Hits wie „Back For Good“ oder „Babe“, N' Sync mit „Bye Bye Bye“ und auch an Bands wie Worlds Apart, Boyzone oder Blue wird erinnert. Unterstützt werden die fünf hochprofessionellen Boyband-Mimen, die aus England und den USA stammen, von einer vierköpfigen Band. Für die Choreografien ist Marvin A. Smith verantwortlich, der bereits mit Weltstars wie Michael Jackson und Anastacia zusammenarbeitete und sich in Deutschland unter anderem durch seine Arbeit mit Helene Fischer einen Namen machte.

Die Boyband aus dem augenzwinkernden Tribut-Musical „Boybands forever“ performt „Larger Than Life“ von den Backstreet Boys. (Holger Fichtner)

Nicht allzu ernst zu nehmen

In allem, was auf der Bühne passiert, schwingt immer ein deutliches Augenzwinkern mit. Unterhaltung lautet das Ziel und das Publikum für einen Abend wieder 17 sein lassen. Zu ernst nehmen darf man „Boybands forever“ auf gar keinen Fall. Die Show ist gespickt mit sexistischen Anspielungen, Klischees über Homosexuelle und stereotypen Männerbildern, die auf der Bühne nur auf ihre durchtrainierten – natürlich regelmäßig zur Schau gestellten – Oberkörper und auf ein banales Charaktermerkmal reduziert werden, als hätten sie keinerlei andere Facetten. Vielleicht versteckt sich hier sogar ein kleiner erhobener Zeigefinger bezogen auf gesellschaftliche Rollenbilder: Es sind die Frauen, die hier aus dem Publikum heraus „ausziehen“ rufen und wild kreischend dabei zusehen, wie fünf junge, marionettenhafte Männer in ihren 20ern ihre Hemden aufreißen, während von oben Wasser über ihre Körper läuft oder sie sich an einer Tabledance-Stange rekeln – das scheint gesellschaftlich in Ordnung zu gehen. Ist ja nur Show. Und so war sie eben, die Boyband-Welt der 90er-Jahre.