Konzert: Green for a Day

Eine energiegeladene und ekstatische Punk-Rock-Show verspricht die Green Day-Coverband Green for a Day. Dabei dürfen natürlich auch Klassiker der US-amerikanischen Band wie „Basket Case“, „Welcome To Paradise“, American Idiot“ oder „When I Come Around“ nicht fehlen. Und das Beste: Der Eintritt für das Konzert ist frei.

Meisenfrei Bremen, Donnerstag, 30. November, 20 Uhr.

Theater: Dinner for One - wie alles begann

Was passiert, wenn man einen Klassiker, wie „Dinner for One“ auf die Bühne bringen will, aber nur zwei eher minderbegabte Schauspieler dafür hat, die sich zu allem Überfluss auch noch ununterbrochen streiten? Das und vieles mehr zeigt das Stück „Dinner for One - wie alles begann“ aktuell auf dem Theaterschiff Bremen. Ein Highlight für alle, die die Silvester-Kult-Produktion schon immer einmal live sehen wollten.

Theaterschiff Bremen, Donnerstag, 30. November sowie Freitag, 1. Dezember jeweils um 20 Uhr; Sonnabend, 2. Dezember (17 und 20 Uhr) sowie Sonntag, 3. Dezember (15 Uhr).

Konzert: Marteria

Das Motto der Tour lautet wie der Albumtitel „Roswell“. Jener Ort im amerikanischen Nirgendwo, in den 1947 ein mysteriöses Flugobjekt krachte und um den sich seither Mythen ranken. Roswell könnte überall dort sein, wo es Menschen gibt, die sich ein bisschen anders fühlen als der Rest um sie herum. Marteria hat das Anderssein zur Norm erhoben und damit eine ganze Generation inspiriert.

ÖVB-Arena, Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr.

