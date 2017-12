Die schöne Belle und das unansehnliche Biest verzaubern regelmäßig ihr Publikum. (Stefan Malzkorn)

Musical: Die Schöne und das Biest

Märchen schreibt die Zeit, in des Dichters Kleid... Die Geschichte und die Musik aus Disneys „Die Schöne und das Biest“ verzaubern bis heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Aktuell ist das romantische Märchen in seiner deutschsprachige Produktion des Budapester Operetten- und Musicaltheaters auf Tour und ab sofort im Musical-Theater zu sehen.

Musical-Theater Bremen, Donnerstag, 7. Dezember bis einschließlich Sonntag 17. Dezember. Immer Mittwoch bis Sonntag. Uhrzeiten entnehmen Sie dem Veranstaltungskalender.

Kriminal-Theater: Die Falle

Das Bremer Kriminal-Theater feiert am Freitag die Premiere seines neuen Stückes „Die Falle“ nach Robert Thomas. In Deutschland kennt man den Autor vor allem für sein Werk „Acht Frauen“. Alfred Hitchcock sicherte sich die Filmrechte für „Die Falle“ verstarb aber, bevor er den Film umsetzen könnte. Glück für alle Theaterfreunde, die die Geschichte so nicht schon durch eine Verfilmung kennen. Denn das macht das Zuschauen doppelt spannend.

Bremer Kriminal-Theater, Freitag, 8. Dezember und Sonnabend, 9. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Weitere Termine entnehmen Sie dem Veranstaltungskalender.

Konzert: The Picturebooks

Nach mehreren USA-Tourneen kehrt die Heavy Rock-Band The Picturebooks zurück nach Europa. Aktuell ist die Band mit ihrem neuen Album „Home Is A Heartache“ auf eigener Headliner-Tour. Auch Bremen steht auf dem Tourplan.

Kulturzentrum Schlachthof, Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr