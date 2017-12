Jaya The Cat spielt am Donnerstag, 14. Dezember, im Kulturzentrum Lagerhaus in Bremen. (Tomek Dersu Aaron Whitfield)

Die Punkrock-, Ska- und Reggae-Band hat erst kürzlich sein neues Album, „A Good Day For The Damned“, veröffentlicht. Jetzt tourt die fünfköpfige Gruppe aus Boston, USA, quer durch Europa und macht am Donnerstag im Bremer Kulturzentrum Lagerhaus Station. Jaya the Cat werden besonders für ihre Live-Auftritte international gelobt. Die Stimme vom Sänger und Frontmann Geoff Lagadec zieht die Zuhörer in ihren Bann. Die Lieblingsthemen der Band, die in The Clash ihre Inspiration sieht, sind Partys und Alkohol.

Kulturzentrum Lagerhaus, Donnerstag, 14. Dezember, 20.30 Uhr

Eine szenische Lesung, die Literatur und Theater kombiniert und auf dem Roman „Das Bad“ der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada beruht. Die Schauspieler des Theaters Bremen nehmen die Zuschauer mit auf eine surreale Reise zwischen Realität und Traum. Spielort: die Räume der Ausstellung „Cool Japan – Trend und Tradition“ im Übersee Museum. Tawada beschreibt in ihrem ersten Roman die Suche einer jungen Frau nach ihrer Identität in einem neuen Land – durch Verwandlungen und Umkehrungen. Begleitet werden die Künstler von einer japanischen Bambusflöte (Shakuhachi) und einer Violine.

Übersee-Museum, Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr

Wie schon gehabt und doch irgendwie anders: Der Poetry-Wettbewerb „Slammer Filet“ im Kulturzentrum Schlachthof beschert seine Zuschauer zur Adventszeit mit einem literarischen Geschenk. Denn am Freitag sind renommierte Poetry-Slammer aus ganz Deutschland in der Kesselhalle zu Gast. Sebastian Butte moderiert den Abend.

Kulturzentrum Schlachthof, Freitag, 15. Dezember, 19:30 Uhr

