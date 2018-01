Käpt'n Rummelsnuff und Maat Asbach bringen Elektromusik und Arbeitslieder auf die Bühne. (Rummelsnuff)

Seit 30 Jahren bringt der Musiker, Türsteher und Bodybuilder Käpt'n Rummelsnuff derbe Elektropunk auf die Bühne. Mit seinem langjährigen Mitstreiter Maat Asbach kommt er am Freitag, 05. Januar, nach Bremen. Das Duo präsentiert im Kulturzentrum Lagerhaus Strommusik mit Texten über Schwerarbeit, See und Freundschaft. Von Elektro-Tönen bis melancholische Lieder: Maat Asbachs bringt mit seiner Stimme weitere Kraft in die Musik des Duos.

Kulturzentrum Lagerhaus, Freitag, 05. Januar, 20.30 Uhr

Die Band aus den Niederlanden spielt nach eigenen Angaben wütenden, tobenden Streetpunk und Oi. Mit ihrer Musik sorgt sie seit 2008 für energiegeladene Stimmung im Konzertraum. Die Drei-Mann-Kapelle aus Gouda bietet starke, mitreißende Punk-Töne. Am Freitag, 05. Januar, wird sie dabei von der Bremer Band Degenerate Idol im Mono unterstützt.

Mono, Freitag, 05. Januar, 20 Uhr

Mariana Leky präsentiert am Sonntag, 07. Januar, im Café Ambiente ihren neuen Roman, „Was man von hier aus sehen kann“. Es ist das Porträt eines Dorfes, in der eine alte Westerwälderin, Selma, den Tod voraussehen kann. Wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, wird am nächsten Tag jemanden sterben. Nur weiß Selma nicht, wen es jedes Mal treffen wird. Der Roman erzählt vor allem von der Liebe unter schwierigen Umständen. Mariana Leky lebt derzeit in Berlin und hat in den vergangenen Jahren für ihre Romane sowie Erzählbände mehrere Preise erhalten.

Café Ambiente, Sonntag, 07. Januar, 20 Uhr

Weitere Termine finden Sie hier.