Joyce Lee ist eine erfahrene und gefeierte Slam-Poetin aus Oakland, Kalifornien. Die Pädagogin entstammt schwierigen sozialen Verhältnissen. Nicht zuletzt dadurch behandelt sie in Ihren Auftritten Themen wie Familie, Rassismus und die Rolle der Frau. Sie kann auf eine steile Karriere in der internationalen Poetry-Szene zurückblicken. Wer selbst auf die Bühne treten und etwas Eigenes vortragen möchte, meldet sich bei Slam Bremen an.

Lagerhaus, Donnerstag, 11. Januar 20 Uhr

Die Vierercombo lädt zum „First Silly Dance Of The Year“ mit einer tanzbaren Mischung aus Rock, Swing, Ska und Balkansounds. Unter anderem der ehemalige Mad-Monks-Trompeter Lasse und der Straßenmusiker und Leadsänger Mika gründeten die Band 2015. Vier Stimmen tragen die englischen, französischen und deutschen Texte vor. Musikalische Improvisationen sind ein fester Bestandteil ihrer Auftritte.

Lagerhaus, Freitag, 12. Januar, 19 Uhr

Mit „Riot Days“ bringt das russische Protestkunst-Kollektiv Pussy Riot seinen Mix aus Politik, Musik und Performance auf die Bühne. Das multimedial umgesetzte Projekt basiert auf dem gleichnamigen Buch von Maria Aljochina, die nach ihrer Teilnahme am regierungs- und kirchenkritischen „Punk-Gebet“ in Moskau 2012 zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt wurde. Auf der Tour geben sie und ihre drei Mitstreiter den Zuschauern intime und verstörende Einblicke in Putins Russland.

Schlachthof, Sonnabend, 13. Januar, 20 Uhr

Weitere Termine finden Sie hier.