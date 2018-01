Die Band "The Fairies" bringt am Freitag und Samstag die Songs der Beatles ins Lagerhaus. (Julia Windhoff)

Die britische Ska-Institution um den Sänger Buster Bloodvessel kommt nach Bremen. Seit über 40 Jahren und neun Alben mischt die Kultband die Szene auf und kann viele Charterfolge vorweisen. Der Sänger, der als Schauspieler aktiv war und das Label „Blue Beat Records“ betrieb, führte auch ein Hotel speziell für Übergewichtige mit dem Namen „Fatty Towers“.

Tower, Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr

2. Tischfußballtunier mit Peter Gagelmann

In der Markthalle 8 am Domshof veranstalten die Bremer Kickerevent-Veranstalter Flixen an diesem Donnerstag ein großes Tischfußballturnier. An sieben Kickertischen werden die Gewinner von zehn Kisten Bier und zahlreichen weiteren Preisen ermittelt. Anmelden können sich alle Teilnehmer ab 19 Uhr im Flixen-Sportstudio in der Markthalle 8. Ausgelost wird ab 20 Uhr, direkt danach geht es los. Als Schirmherr der Veranstaltung ist der ehemalige Bremer Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann dabei, er bestreitet das Auftaktspiel. Das Startgeld beträgt fünf Euro, insgesamt können 75 Leute mitmachen. Der Wettbewerb soll auch ein Probelauf für viele Veranstaltungen während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland sein.

Markthalle 8, Donnerstag, 19 Uhr

Der Liedermacher und bekennende Cannabis-Enthusiast zieht Bilanz unter dem Titel „Rambazamba! Unanständige Abendunterhaltung seit 1992“. Der Sänger mit der markanten Stimme behandelt in seinen Liedern Sexualität, Politik und Drogen, aber auch ernste und persönliche Themen. Nach seinem Schaffen im Duo Joint Venture ist er alleine unterwegs und reichert seine zahlreichen Auftritte mit kabarettistischen Einlagen an.

Schlachthof, Freitag, 19. Januar, 20 Uhr

Das „White Album“ der Beatles kann Verkaufszahlen in Millionenhöhe vorweisen und gilt unter Kritikern als eines der besten Alben aller Zeiten. Auf ihrer neunten LP vermengten die Pilzköpfe 1968 Rock’n’Roll, Blues, Country und mehr. Kein leichter Stoff also, den The Fairies in ihrem Programm „It’s gonna be alright“ auf die Bühne bringen. Die Bremer Band interpretiert die kultigen Songs zeitgemäß, anstatt sie einfach nachzuspielen.

Lagerhaus, Freitag, 19. und Samstag, 20. Januar, 19.30 Uhr

