1. James Vincent McMorrow

Von seinen musikalischen Anfängen als Heavy-Metal-Schlagzeuger hat sich der Dubliner mit der charakteristischen hohen Stimme verabschiedet. McMorrow bietet feinsten eingängigen Folkrock und ist damit sehr erfolgreich. Sein Chris-Isaak-Cover "Wicked Game" erklang im Trailer der sechsten Game-of-Thrones-Staffel. Mit "True Care" erschien 2017 sein mittlerweile viertes Studioalbum. Das Konzert wird präsentiert vom WESER-KURIER.

Schlachthof, Donnerstag, 22. Februar, 20 Uhr

2. Tim Fischer

Deutschlands wohl bekanntester Chansonsänger kehrt in seine Heimatregion zurück. Der gebürtige Delmenhorster hat seit 1996 mehrere CDs im Sendesaal Bremen aufgenommen. Dieses Wochenende bringt er in gleich zwei Konzerten die musikalische Tradition der goldenen 1920er-Jahre in die Gegenwart.

Sendesaal, Freitag, 23. und Sonnabend, 24. Februar 20 Uhr

3. Someday Jacob

Die Band um den Bremer Singer-Songwriter Jörn Schlüter hat gerade ihr drittes Album veröffentlicht. "Everybody Knows Something Good" wurde nicht irgendwo produziert, sondern im Musik-Mekka Nashville, Tennessee. Die Platte atmet den Geist der amerikanischen Folkmusik, aber setzt eigene Akzente. Sentimental und gleichzeitig positiv, voll ruhiger Schönheit.

Tower, Sonnabend, 24. Februar, 19 Uhr

