Tanzbarer Indie-Rock à la Bloc Party und eingängiger Synthiepop stehen bei den Hamburgern auf dem Programm. Vor dem Durchbruch im deutschsprachigen Raum feierte die Band bereits internationale Erfolge: Kaum hatte ihr Debütalbum das Licht der Welt erblickt, spielte die Band 2013 bereits auf dem legendären South-By-Southwest-Festival in Austin, Texas.

Lagerhaus, Donnerstag, 1. März, 20 Uhr

„Anarchie und Alltag“ heißt das aktuelle Album von Koljah, Danger Dan und Panik Panzer. Dass die drei Rapper dem Punk nicht abgeneigt sind, zeigen sie nicht nur durch ihre Verbeugung vor dem bahnbrechenden Fehlfarben-Debüt „Monarchie und Alltag“. Mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Liveband bringen die ironischen Rap-Antihelden das Beste aus beiden Welten auf die Bühne.

Schlachthof, Sonnabend, 3. März, 20 Uhr

Rein instrumentell präsentieren sich die Münsteraner auf ihrem sechsten Studioalbum „Boundless“, nachdem die gesanglichen Experimente der Vorgänger bei den Fans auf wenig Gegenliebe stießen. Das Quartett macht also wieder, was es am besten kann: atmosphärischen und packenden Post-Rock mit Metal-Einflüssen.

Tower, Sonntag, 4. März, 19 Uhr

