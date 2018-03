Desillusion auf Deutsch: Isolation Berlin spielen Spelunkenlieder über Wehmut und Selbstzerstörung. (dpa)

1. Che Sudaka: Konzert



Die Band aus Barcelona liefert einigermaßen unfreiwillig das Hintergrundrauschen für Rucksackreisende in sämtlichen europäischen Hostels, was wahrscheinlich der musikalischen Nähe zu Manu Chao geschuldet ist und im Grunde natürlich einer vollkommenen Zweckentfremdung gleichkommt. Statt als bessere Backpacker-Beschallung funktioniert Che Sudakas Kreuzung aus Latin, Ska und Punk vor allem als wirklich gute, unbedingt tanzbare Live-Musik.

Lagerhaus, Donnerstag, 15. März, 20.30 Uhr

2. Fortuna Ehrenfeld: Konzert

Grand Hotel van Cleef geht ja grundsätzlich immer. Nach mittelmäßigen Veröffentlichungen des Hamburger Indie-Labels müsste man tatsächlich mal graben. Und falls es die überhaupt geben sollte: Fortuna Ehrenfeld hätte jedenfalls nicht dazu beigetragen. Auch auf seinem zweiten Album „Hey Sexy“ macht Allein-Unterhalter und Multiinstrumentalist Martin Bechler so ziemlich alles richtig. Unaufgeregter Erwachsenen-Pop ohne Pose, auch wenn der Titel anderes vermuten lässt.

Tower, Freitag, 16. März, 20 Uhr

3. Isolation Berlin: Konzert



Klänge es nicht so klebrig, könnte man Isolation Berlin die neuen Könige der Kneipenlyrik taufen. Auf ihrem zweiten Album „Vergifte Dich“ besingt die Band in angenehmer Element-of-Crime-Haftigkeit die Hauptstadt als Ort der nie endenden Nacht zwischen Exzess, Einsamkeit und ständigem Serotonin-Mangel. Schön-schnoddriger wurde ein deutsches Indie-Album lange nicht mehr eröffnet: „Wenn du mich suchst, du findest mich am Pfandflaschenautomat/ Da hole ich mir zurück, was mir gehört.“

Tower, Samstag, 17. März, 20 Uhr

