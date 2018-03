Ein norddeutscher Chansonnier: Der Husumer Max Richard Leßmann kommt ins Lagerhaus. (fr)

Max Richard Leßmann: Textzeilen für Casper und Prinz Pi, zwei düstere Alben mit seiner Indie-Band Vierkanttrettlager, ein Podcast über Promis namens „Klatsch und Tratsch“ und nun ein schlagereskes Solodebüt: Bei Max Richard Leßmann, gerade mal 25, geht das alles zusammen. Sein Nostalgie-Schunkelpop auf „Liebe in Zeiten der Follower“ zitiert Chanson und Swing, verbeugt sich vor den Comedian Harmonists und Udo Jürgens. Mit leichtem Ton singt Leßmann über schwere Beziehungsnöte und klingt dabei ein bisschen wie eine weniger gekünstelte Version von Max Raabe. Großartiger Kitsch.

Donnerstag, 22. März, Lagerhaus, 20 Uhr

Kat Frankie: Die Titelmelodie des Talkformats Schulz & Böhmermann hat Kat Frankie gesungen und in Olli Schulz‘ Band spielte sie auch. Und natürlich grenzt es an eine Frechheit, einen Text über die 39-jährige Australierin so zu beginnen. Als Solo-Künstlerin hat die Wahlberlinerin schließlich gerade ihr viertes, gewohnt gutes Album „Bad Behavoiur“ auf dem Grönemeyer-Label Grönland veröffentlicht. Ihr Songwriter-Entwurf klingt inzwischen elektronischer, mal nach dem Zeitlupen-Pop von Electronica-Erneuerer James Blake, mal nach PJ Harvey. Hochglanz-Pop, erhaben, tanzbar.

Freitag, 23. März, Lagerhaus, 20 Uhr

47soul: Würde das Label Weltmusik nicht immer gleich so nach Reformhaus und Räucherstäbchen klingen, hätte man es weniger schwer, für das Nahost-Pop-Update von 47soul eine vernünftige Schublade zu finden, die ja doch alle irgendwie immer brauchen. Denn eigentlich passt das ja: 47soul machen Weltmusik im Wortsinn. Die palästinensische Band wurde in Amman gegründet, ihre Mitglieder stammen aus dem Libanon, Jordanien und Syrien und wuchsen zum Teil in Israel und den USA auf. Heute lebt die Band in London, wird im Nahen Osten verehrt und spielt weltweit Festivals, zuletzt etwa auf dem renommierten Roskilde in Dänemark. In ihrer Musik mischen sie traditionelle Tanzmusik wie Dabke mit westlichen Synthie-Sounds und jamaikanischem Dancehall. Palästinensischer Polit-Pop für die Diaspora.

Freitag, 23. März, Kleines Haus, 21 Uhr

