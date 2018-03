Die Highlights zum Wochenende

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das geht ab in Bremen!

Alexandra Knief

Das Lange Osterwochenende steht vor der Tür und auch an diesen Tagen stehen in Bremen einige Veranstaltungen an. Unter anderem geht es bereits am Donnerstag und Freitag musikalisch zu.