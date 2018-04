Aphorismen für die Unterarme der Anhängerschaft: Prinz Pi kommt mit seinen gerappten Tattoo-Vorlagen nach Bremen. (dpa)

Prinz Pi: Wenn sich Erfolg in tätowierten Zeilen messen ließe, wäre Prinz Pi sicher einer der erfolgreichsten Künstler des Landes. Spätestens seit seinem Album „Kompass ohne Norden“ spielt Friedrich Kautz ganz oben mit, wenn es um Aphorismen auf Unterarmen der Anhängerschaft geht. Auch sein neues Album „Nichts war umsonst“ ist gerappte Poesiealbumsromantik. Man kann das angesichts der Battle-Rap-Vergangenheit des Berliners für zu seicht, kitschig und plakativ halten. Oder man erfreut sich einfach an Prinz Pis Hochleistungssport, die Schwere der Welt in leichte Zweizeiler zu verpacken.

Freitag, 13. April, 20 Uhr, Aladin

Benjamin von Stuckrad-Barre: Der Bestseller „Panikherz“ erzählte von seinem Leben im Rausch. Die Lebensbeichte in Buchform richtete den Blick nach innen und erzählte, wie Benjamin von Stuckrad-Barre vom Popliteratur-Halbgott zum Drogenjunkie mit Magersucht wurde. Der neue Band seiner Remix-Reihe richtet den Blick nun zurück nach außen. Stuckrad-Barre gibt wieder den Gegenwartserkunder. Mit Boris Becker schaut er in Wimbledon dessen Wimbledon-Finale nach. Bei Madonna entdeckt er in Los Angeles wahrhafte Künstlichkeit. Mit Helmut Dietl scheitert er in Berlin wegen Berlin an Berlin. Eine Heldenparade aus dem Gestern, die der Autor in Bremen ins Heute holt.

Samstag, 14. April, 19 Uhr, Modernes

Wirtz: Mit Mitte 20 war Daniel Wirtz ein Bravo-Starschnitt. Als Sänger von Sub7even schrieb er Hit-Singles, Rock für die Radiorotation. Dann wurde die Kumpelei mit den Böhsen Onkelz zum Karriereknick, Imageschaden, das Aus der Pop-Ambitionen. Mit Anfang 40 ist Wirtz nun wieder ganz oben im Pop-Geschäft. Er darf jetzt auf Vox in die Sendewellen singen, macht im Kern aber auch auf Soloalbum Nummer fünf noch immer das, was er seit jeher am besten konnte: geradlinige Rockmusik, schnörkellos und nahbar.

Sonntag, 15. April 20 Uhr, Aladin

