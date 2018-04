Als sei wieder 2003: Shout Out Louds kommen mit bittersüß-melodieverklebtem Indie-Pop ins Modernes. (Emma Svensson)

Tex: Kann mal ruhig mal schreiben: TV Noir gehört zu den besten Dingen, die dem deutschsprachigen Internet aus musikalischer Sicht passiert sind. Ein Wohnzimmer für die besten Singer-Songwriter des Landes als Youtube-Goldgrube, Melancholie in schwarz-weiß, das perfekte Format, um neue Künstler kennenzulernen. Moderiert wird Sendung von Tex Drieschner, der das Konzept entwickelt hat und unter seinem Vornamen auch selbst Musik macht. Zum zehnjährigen Jubiläum von TV Noir geht Tex erstmals auf Solotour, keine Mitmusiker, kein Support-Act, nur eine Video-Leinwand mit Botschaften alter Weggefährten, dazu Klavier und Gitarre im Wechsel. Kann nur gut werden.

Freitag, 27. April, 20.30 Uhr, Lila Eule

David Hasselhof: Gibt es eigentlich Menschen, die ironisch auf Konzerte von David Hasselhof gehen? Ganz bestimmt, möchte man meinen, „Don't Hassel The Hoff“, diese Dinge, alles mal ein bisschen witzig finden. Bei Ticketpreisen ab 60 Euro aufwärts ist man sich dann da aber doch nicht mehr so sicher, ob ironisches Hasselhoff-Konzertschauen wirklich ein Thema ist. Vielleicht auch gar nicht schlecht, denn eigentlich kann man ruhig mal völlig ironiebefreit anerkennen: Ist doch super, dass dieser Typ 30 Jahre nach seinen größten Hits wieder in Lage scheint, Konzerte zu spielen. Ist doch super, dass die Phase, in der es so schien, als sei der Total-Absturz gefährlich nahe, vorbei ist. Ist doch super, dass doch alles anders kam, als man das mal befürchtet hatte. Ist doch super, dass er auf der Bühne altern kann, nicht im Dschungelcamp.

Samstag, 28. April, 20 Uhr, ÖVB-Arena

Shout Out Louds: Die Schweden spielen bittersüß-melodieverklebten Für-immer-Samstagnacht-Indie-Pop, der klingt, als sei die Zeit irgendwann Mitte der nuller Jahre stehen geblieben. Shout Out Louds waren mal Festival-Pflichtbesetzung und ihre Songs als skandinavischer Sommer-Soundtrack gesetzt. Zuletzt segelte die Band ein bisschen unter dem Radar. Völlig zu Unrecht, wie ihr aktuelles Album, das wohl beste Werk der Band seit einer Dekade, zeigt. „Ease My Mind“ ist tanzbare Teenage Angst, die nächste Staffel.

Sonntag, 29. April, 20 Uhr, Modernes

Weitere Termine finden Sie hier in unserem Veranstaltungskalender.