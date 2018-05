Musik und Feiern: Das große Schlagerfest

Schon im vergangenen Jahr war Florian Silbereisen mit seinem großen Schlagerfest in Deutschland unterwegs. Und auch 2018 tourt er wieder durchs Land, um gute Laune zu verbreiten. Mit dabei, seine eigene Band Klubbb 3, Jürgen Drews, Ben Zucker und viele andere große und kleine Schlagerstars!

Freitag, 4. Mai, 19.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), ÖVB-Arena, Bürgerweide 62.

CD-Release: Vladi Wostok

Musik made in Bremen! Vladi Wostok feiern den Start ihrer dritten CD in der Lila Eule. Sie gelten als Erfinder des Ruski Surf und begeisterten ihre Fans – auf mittlerweile über 100 Konzerten, auch weit über die Grenzen Bremens hinaus – mit Geschichten und Gesang aus dem Herzen des Kaukasus. "Aufgeregt" lautet der Titel des neuen Albums mit 13 Stücken aus eigener Feder, bei denen die Band durchaus auch neue Wege geht.

Freitag, 4. Mai, 20 Uhr, Lila Eule, Bernhardstraße 10.

Konzert: Raindance Kid

Ein bisschen Country, jede Menge Rock und ein wenig Heavy Metal? Klingt nach einer ungewöhnlichen Mischung, aber es ist eine Mischung, die durchaus gut funktioniert, wie die Hamburger Band Raindance Kid beweist. "Post-Country" nennen sie selbst ihre Musik, die sich schwer in eine Schublade stecken lässt, weil sich in ihr so viele Einflüsse wiederfinden lassen. Am besten also mal selbst anhören. Zum Beispiel an diesem Wochenende im Gastfeld.

Freitag, 4. Mai und Sonnabend, 5. Mai, jeweils 20.30 Uhr im Gastfeld, Gastfeldstraße 67.

