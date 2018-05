„Simply the Best – Das Musical“ bringt noch einmal den unverkennbaren Sound von Tina Turner auf die Bühne. (DAVIDS)

Konzert: Egon

Seit der Veröffentlichung seiner ersten EP ist einiges passiert. Nun ist der Bremer Musiker Egon mit seiner zweiten EP "Staub" zurück. Diese fasst mit neuem Sound zusammen, was die letzten zwei Jahre mit dem Musiker gemacht haben und kommt dabei rauer und bluesiger daher. Überzeugen kann man sich davon beim Releasekonzert im Tower.

Freitag, 18. Mai, 19 Uhr, Tower, Herdentorsteinweg 7a

Konzert: Dicht & Ergreifend

Eine bayerische Version vom Atzen-Rap? Klingt komisch, gibt es aber wirklich. Unter anderem von dem Duo "Dicht & Ergreifend" bestehend aus den zwei gebürtigen Bayern Michael Huber alias George Urquell und Fabian Frischmann alias Lef Dutti. 2015 erschien ihr Debüt-Album "Dampf der Giganten", ihr neuestes Werk heißt "Ghetto mi nix o". Auf ihrer aktuellen Tour sind sie auch in Bremen live zu erleben.

Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstr. 12-19

Musical: Simply the Best

2009 ging die Rocklegende Tina Turner ein letztes Mal auf Tour, bevor sie ihre Live-Karriere beendete. Mit dem Musical "Simply the Best" wird sie zumindest indirekt, wenn auch nicht persönlich zurück auf die Bühne geholt. Das Musical verbindet Turners größte Hits vom titelgebenden Hit "Simply the Best" bis hin zu "We Don't Need Another Hero" mit der Lebensgeschichte der weltweit bekannten Musikerin.

Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, Halle 7, Bürgerweide

