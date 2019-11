Fangen endlich an zu reden: Sonja (von links, Christiane Paul), Vivi (Svenja Jung) und Lara (Leonie Benesch) in der neuen Netflix-Miniserie "Zeit der Geheimnisse". (Nik Konietzny/Netflix)

Bremen. Bei Netflix gibt es wieder einmal etwas Neues aus Deutschland. Mit der dreiteiligen Mini-Serie „Zeit der Geheimnisse“ stimmt der Streaminganbieter schon einmal ein wenig auf Weihnachten ein – auch, wenn das bevorstehende Fest nur eine kleine Nebenrolle in der Handlung spielt. Im Zentrum steht vielmehr das Drama rund um mehrere Generationen von Frauen aus einer Familie, von denen keine jemals wirklich ehrlich war. Kein Wunder, dass sich da so einiges angestaut hat, das beim weihnachtlichen Zusammentreffen langsam an die Oberfläche kocht.

In Rückblicken erfährt der Zuschauer häppchenweise, welche Ereignisse zu den Zwisten zwischen den Frauen und der Wut aufeinander geführt haben: Während Großmutter Eva (Corinna Harfouch) immer alles gegeben hat, die Familie zusammenzuhalten, hielt es ihre sprunghafte Tochter Sonja (Christiane Paul) schon in jungen Jahren nicht lange an einem Ort aus – selbst nicht, als sie zwei eigene Töchter hat. Vivi und Lara (Svenja Jung und Leonie Benesch) wachsen größtenteils bei ihrer Großmutter auf, und so kümmert sich Eva erst um ihre eigene verwirrte Mutter sowie um ihren kranken und cholerischen Mann und schließlich auch noch um die Kinder ihrer Tochter. Und um Sonja, wenn sie denn mal da ist. Egal, ob als junge Studentin oder später als Mutter, taucht Sonja nur hin und wieder überraschend auf, bringt ein paar Geschenke und neue Liebschaften mit und ist genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist.

Klar, dass auch ihre Töchter einige Narben davongetragen haben. In Vivi brodelt ein unfassbarer Hass auf ihre Mutter und auf sich selbst, der sich durch ihren Zynismus Bahn bricht. Das Ganze findet seinen Höhepunkt, als sie erfährt, dass ihr leiblicher Vater gar nicht tot ist, so wie Sonja es ihr immer erzählt hat. Lara leidet vor allem darunter, dass es immer um die Probleme ihrer Mutter oder ihrer Schwester geht, sich aber niemand dafür interessiert, wie sie sich eigentlich fühlt. Selbst, als sie ihre Verlobung bekannt gibt, sind keine zwei Minuten später schon wieder andere Themen an der Tagesordnung – kein Wunder, dass sie hin und wieder zu Beruhigungsmitteln greift. Außerdem über Jahrzehnte mit dabei: Haushälterin Ljubica (Anita Vulesica), die längst schon zur Familie gehört und für jede Situation den richtigen Schnaps parat hat. Und es gibt auch einige relevante Männer im Leben der Frauen, diese spielen in „Zeit der Geheimnisse“ aber eher eine Nebenrolle.

Das gemeinsame Weihnachtsfest wird nicht nur von den Streitereien der Vergangenheit überschattet, sondern auch davon, dass Eva sehr krank ist. Erst auf dem Sterbebett gibt sie ihrer Familie einen Hinweis darauf, dass auch sie ihr Leben lang ein dunkles Geheimnis mit sich herumgetragen hat, das sie alle betrifft.

„Zeit der Geheimnisse“ hat das, woran es den meisten deutschen Fernsehfilmen fehlt: Die Mini-Serie verbindet eine glaubwürdige, lebensnahe, aber dennoch überraschende Story mit authentischen Figuren, der richtigen Prise Drama und einem Hauch Spannung. Hinzu kommt das ausnahmslos großartige Schauspiel aller Beteiligten. Drehbuchautorin Katharina Eyssen und Regisseurin Samira Radsi beweisen mit ihrem dreiteiligen Kammerspiel wieder einmal, dass gelungene Streaming-Inhalte durchaus auch aus Deutschland kommen können.

