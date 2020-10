The Mortuary (-)

Der Oktober ist für viele Horrorfilm-Fans so etwas wie Weihnachten. Am 31. Oktober ist Halloween, einige warten das ganze Jahr darauf. Die Geschenke, die sie dann auspacken dürfen, dauern mindestens 90 Minuten und beinhalten Angst, Schrecken, blutrünstige Killer, Puppen, Clowns, Geister und diversen anderen Stoff aus dem Albträume gemacht werden. Aber was bieten TV-Sender und Streaminganbieter in diesem Jahr an, damit Grusel-Fans auf der Couch auch ausgiebig ihrer Lust an der Angst frönen können? Ein Überblick.

In der Sammlung „Welcome to Blumhouse“ auf Amazon Prime Video bekommen Genre-Freunde gleich acht spannende Thriller mit Gänsehautpotenzial serviert, die Jason Blum („Halloween“, „Happy Deathday“, „The Purge“, „Get Out“) produziert hat. Die ersten vier Filme, „Black Box“, „The Lie“, „Nucturne“ und „Evil Eye“ sind bereits abrufbar, vier weitere Inhalte sollen folgen, ein Veröffentlichungstermin ist allerdings noch nicht bekannt.

In „The Lie“ versucht ein Elternpaar verzweifelt zu vertuschen, dass ihre Tochter im Streit eine Freundin umgebracht hat. In „Black Box“ lässt sich ein verzweifelter Witwer auf die experimentelle Studie einer Neuropsychologin ein, was sich als großer Fehler erweist. In „Nocturne“ geht es um eine schüchterne Klavierschülerin, die plötzlich unter Vorahnungen leidet und „Evil Eye“ schließlich erzählt von einer indischen Mutter, die denkt, der neue Partner ihrer Tochter sei die Reinkarnation ihres gewalttätigen, toten Ex-Freundes.

Kultfilme und Neuheiten

Außerdem sind ab dem 30. Oktober das „Blair Witch Project“ und die Filme „The Boy“ und „The Boy 2“ auf Amazon verfügbar. Schon einige Tage zuvor werden unter anderem die Klassiker „The Fog – Nebel des Grauens“, „28 Weeks Later“, „28 Days Later“ und „Tanz der Teufel II“ bereitgestellt. Damit man auch nichts übersieht, hat Amazon eine eigene Liste mit Filmempfehlungen für Halloween zusammengestellt.

Doch auch Netflix schnürt allen Horror-Liebhabern ein Gruselpaket und versammelt die Filme in einer eigenen Halloween- Liste. Bereits seit dem 22. Oktober ist der norwegische Film „Kadaver“ abrufbar. Die Geschichte spielt während einer apokalyptischen Hungersnot. Immer mehr Menschen werden in ein mysteriöses Theater eingeladen, in dem sie zuerst ein üppiges Festmahl vorgesetzt bekommen und dann goldene Masken erhalten, die sie von den Schauspielern des Theaters unterscheiden sollen. Die Frage ist nur: Was wird hier überhaupt gespielt?

Und warum verschwinden immer wieder Gäste? Der polnische Backwoods-Horror „Nobody Sleeps in the Woods Tonight“ (seit 28. Oktober) erzählt von einer Gruppe Teenagern, die an einem Digital-Detox-Camp mitten im tiefsten Wald teilnehmen. Und wie sollte es bei dem Genre anders sein, lauert dort natürlich eine tödliche Gefahr. „His House“ (30. Oktober) begleitet ein Flüchtlingspaar, dass in ihrem neuen Zuhause von etwas Bösem heimgesucht wird. Und natürlich hat auch Netflix einiges an Klassikern zu bieten.

Darunter: „Texas Chainsaw Massacre“, „Psycho“, „Sleepy Hollow“ oder Filme aus der „Alien“-Reihe. Auch die deutschen Fernsehsender haben zum Halloween-Tag einiges Passendes im Programm. ProSieben zeigt zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr die dreistündige Rankingshow „Die 44 geheimnisvollsten Gänsehautgeschichten“. RTLII lässt ab 20.15 Uhr unter dem Motto „Das Unfassbare kehrt zurück“ die Kult-Mysteryreihe „X-Faktor“ mit 2019 neu gedrehten Folgen wieder aufleben.

Am späteren Abend kommen dann einige Filme: So zeigt Sat.1 die Horrorkomödie „Dark Shadows“ (22.25 Uhr) mit Johnny Depp unter der Regie von Tim Burton. Auch ZDFneo zeigt was mit Johnny Depp: Ab 22 Uhr ist ein Psychothriller von 2004 nach einer Story von Stephen King zu sehen: „Das geheime Fenster“. One von der ARD zeigt den Klassiker „Rosemaries Baby“ (22.20 Uhr) von Roman Polanski aus dem Jahr 1968. Darin hat Mia Farrow eine Begegnung mit dem Teufel. ProSieben zeigt ein Remake von „Freitag, der 13.“ (23.15 Uhr) aus dem Jahr 2009. Bei Tele 5 machen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten einen Spaß in ihrer Schlefaz-Reihe (schlechteste Filme aller Zeiten) und zeigen den Trash „Vampirella“ aus dem Jahr 1996 - und anschließend „Die Insel der Ungeheuer“ von 1976.