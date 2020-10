Bremen. Wenige Menschen auf der Bühne – diese Vorgabe ist besonders für das Musiktheater eine Herausforderung. Und so werden in Zeiten der Corona-Kompatibilität allerlei Werke hervorgekramt, die sonst selten oder eher als Beiprogramm eine Chance haben. Beispielsweise „La Voix Humaine/Die menschliche Stimme“, eine Mono-Oper von Francis Poulenc nach einem Text von Jean Cocteau. Am Theater Bremen war das 1959 uraufgeführte Stück allerdings bereits vor dem durch die Pandemie verursachten Umbau des Spielplans für diese Saison eingeplant. Und feierte am Donnerstag Premiere.

Regisseurin Vivian Hohnholt und Killian Farrell als musikalischer Leiter haben sich statt der Fassung für Stimme und Orchester für das intimere und intensivere Setting mit Klavierbegleitung entschieden. Die Bühne im Großen Haus ist bis auf einen Flügel leer; an diesem nimmt der frisch gebackene Kapellmeister Farrell Platz. Er wird Sopranistin Nadine Lehner kongenial durch eine emotionale Tour de Force geleiten. Eine Frau telefoniert schier endlos mit ihrem (unsichtbar bleibenden) Geliebten, der sich von ihr trennen will. Beide bleiben namenlos, sie nennt ihn „Chéri“, manchmal auch „armer Schatz“, mal sagt sie „du bist lieb“, mal „du bist blöd“. Je nachdem, in welcher Stimmung sie ist und in welchem Stadium sich das, was man heute Beziehungskrise nennen würde, befindet.

Doch wie immer in Gesprächen unter Paaren geht es beim Räsonieren um das Wir immer auch darum, wie man das eigene Ich definiert – wie abhängig will man sich von dem geliebten Gegenüber machen, das immer auch Spiegel ist? Wie ehrlich ist man zueinander? Und wie groß ist die Furcht vor der Einsamkeit oder umgekehrt die Bereitschaft, stark zu sein und sich zu lösen aus einer gescheiterten Partnerschaft? Das Paar im Stück kommuniziert nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern über das Hilfsmittel Telefon, das für den Mann zum Machtinstrument wird. Nadine Lehner als Frau ist die Unterlegene: Sie hofft nicht nur lange Zeit darauf, dass er bei ihr bleibt, sondern auch, dass er überhaupt mit ihr spricht, nicht auflegt, die (Ver-)Bindung nicht getrennt wird oder besetzt ist. Weil er womöglich mit einer anderen redet. Das Handy wird zur Waffe, das Telefonat zum Psychokrieg.

Vivian Hohnholt, die mit „La Voix Humaine“ ihre erste eigenständige Regiearbeit vorlegt, kann sich auf ihre Darstellerin verlassen. Nadine Lehner, in ihrem senffarbenen Einteiler auch optisch ein Fixpunkt auf der dunklen Bühne, steigert sich facettenreich in die Verzweiflung einer Verlassenen hinein – spielend und singend gleichermaßen. Das Rhythmische, das die an Rezitative angelehnten Textpassagen der Mono-Oper prägen, hat Lehner im Griff und artikuliert dabei extrem sauber. Höhepunkte bilden die wenigen, genau gesetzten Arien-Fragmente, die Poulenc seiner Protagonistin erlaubt. Killian Farrell gestaltet seinen Part, die vielen wütend gehämmerten, oft absteigenden Akkordfolgen, die mit lyrischen Passagen abwechseln und immer wieder von Pausen durchbrochen sind, mit Lehner ebenbürtiger Präzision. Von reiner Begleitung zu sprechen wäre daher stark untertrieben. Viel Applaus für die beiden sowie fürs Regie-Team.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 9. Oktober, 19.30. Uhr; 11. Oktober, 15.30 Uhr, 13. und 23. November, jeweils 19.30 Uhr. Dauer: 60 Minuten.