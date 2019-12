Dar Salim ist einer der drei neuen Ermittler im Bremer "Tatort". 2014 war er bereits in der "Tatort"-Folge "Brüder" zu sehen. (rb)

Jasna Fritzi Bauer (lacht): 22 Jahre, wow! Das ist eine lange Zeit – ich bin 30! Aber schauen wir mal. Wenn die Leute uns mögen und behalten wollen, sind wir in 22 Jahren vielleicht auch noch da. In Sabines und Olivers Fußstapfen zu treten, ist für uns jedenfalls eine große Ehre.

Dar Salim: Ja! So lange so erfolgreich eine Rolle zu spielen, das ist eine Leistung, vor der ich riesigen Respekt habe.

Bauer: Wir wissen selbst noch nicht besonders viel, weil wir erst im kommenden Jahr anfangen zu drehen. Unsere Figuren befinden sich deshalb noch in der Entwicklung. Was ich weiß, ist, dass ich Liv Moormann spiele: eine junge Polizistin aus Bremerhaven, die sich bei der Mordkommission beweisen will.

Salim: Ich spiele Mads Andersen, der neu nach Bremen kommt und nur eingeschränkte Befugnisse hat. Ein sehr interessanter Typ – mehr wird noch nicht verraten.

Bauer: Ja, glücklicherweise. Einer meiner Wünsche ist, dass Liv ein geiles Auto bekommt. (lacht). Ich selbst habe allerdings keinen Führerschein, das steht also noch in den Sternen.

Bauer: Bislang kaum – aber ich war schon mal im Schlachthof. Ich habe Sophie Hunger auf Konzertreise begleitet und Merchandise verkauft. Es dauert aber ja noch ein bisschen, bis wir anfangen zu drehen – viel Zeit, sich auf Bremen einzustimmen.

Salim: Ich habe schon mal in Bremen gedreht. In der „Tatort“-Folge „Brüder“, die vor etwa fünf Jahren lief, war ich Mitglied eines schwerkriminellen arabischen Clans. In der Bremer Unterwelt kenne ich mich also schon mal aus. (lacht)

Bauer: Im Fernsehen 2021. Vorher, also im kommenden Jahr, läuft allerdings schon eine sechsteilige Serie mit uns, die exklusiv in der ARD-Mediathek zu sehen ist: Im Stil einer fiktionalen Dokumentation wird unser Weg vom Casting bis zum Dreh begleitet. Der Zuschauer kann also dabei sein, wenn wir in unsere Rollen finden.

Luise Wolfram: Für mich ist er der gemütliche Abschluss der Woche, ein verlässlich angenehmes Erlebnis, bevor der Montag kommt…

Bauer: …das Schöne vor dem Ekligen! (lacht)

Wolfram: Genau!

Salim: Ich komme aus Dänemark; auch da gibt es Serien, die immer sonntagabends laufen. Man setzt sich zusammen, trinkt Tee, sieht zusammen fern – eine schöne Tradition.

Bauer: Das „Tatort“-Gucken ist ja etwas, das in der Familie vorgelebt und weitergegeben wird. Irgendwann ist man alt genug, mitgucken zu dürfen, und später guckt man mit Freunden, bestellt Pizza und trinkt Bier.

Salim: Ich bin ohne „Tatort“ aufgewachsen, mein Blick auf das Format ist also noch mal ein anderer. Für euch ist das Format selbstverständlich, für mich ist das eine super spannende Idee: Eine so lange laufende Serie, an der sich verschiedene Städte beteiligen, die alle etwas ganz Eigenes aus ihre machen. Jeder Film kann für sich stehen, gleichzeitig können die Kommissare über die Jahre zu Freunden werden. Für mich ist es toll, ein Teil davon sein zu dürfen.

Bauer: Mich fasziniert, dass der „Tatort“ trotz Streaming seine Zuschauer findet. Das ist schon ziemlich cool.

Wolfram: Manchmal zehn Millionen – für mich sind das unfassbare Zahlen.

Bauer: Wien mag ich sehr: Eisner und Fellner. Und Meret (Becker, Anm. d. Red.) als Berliner Kommissarin Nina Rubin.

Wolfram: Oh ja, Meret ist großartig! Bei mir wechselt das immer mal wieder. Viel hängt vom Regisseur ab. Das sind ja immer andere; jeder verleiht den Filmen seinen ganz eigenen Stil.

Bauer: Ich will unbedingt mal eine Wohnung stürmen! Mit Sondereinsatzkommando und allem drum und dran.

Wolfram: Ich will einen Verbrecher überwältigen und zu Boden drücken.

Salim (gespielt schockiert): Ihr überrascht mich…

Bauer: Du willst nur Akten wälzen, was?

Salim: Ich warte entspannt ab, was meine Rolle bringt.

Zur Person

Jasna Fritzi Bauer spielt die Polizistin Liv Moormann. Bauer stand bereits auf etlichen Theaterbühnen und vor ­Kameras – unter anderem für die Comedyserie „Jerks“.

Dar Salim wurde 1977 in Bagdad geboren und ist in ­Dänemark aufgewachsen. Er spielte unter ­anderem in der ersten Staffel von „Game of Thrones“ mit und verkörpert nun Mads ­Andersen.

Luise Wolfram ist Bremer „Tatort“-Fans bereits als BKA-Ermittlerin Linda Selb bekannt. Zuletzt war sie auch in der ARD-Serie „Charité“ zu sehen.

Zur Sache

Ungewöhnlicher Auftakt

Die erste „Tatort“-Folge mit neuem Bremer Team wird Ende 2020 gedreht. Kennenlernen können Zuschauer das Team schon vorher: Bereits im kommenden Jahr wird in der ARD-Mediathek eine sechsteilige Serie zu sehen sein. Arbeitstitel: „How to Tatort“. Im Stil einer fiktionalen Dokumentation soll der Weg vom Casting bis zum Dreh mit satirischer Überspitzung nachgezeichnet werden. Auch eine Leiche soll es dann bereits geben. Produziert wird „How to Tatort“ von der Bild- und Tonfabrik („Neo Magazin Royale“).