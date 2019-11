Mit Ausdruckstanz, Gitarre und jeder Menge Witz: Jonas Meyer und Max Kennel, alias das Lumpenpack, im Modernes. (Pascal Faltermann)

Pfiffig? So wollen Max Kennel und Jonas Meyer alias das Lumpenpack wirklich nicht bezeichnet werden. Ist aber so passiert, neulich im Morgenmagazin der ARD – ein Ereignis, an dem man, so Meyer, deutlich erkennt, dass man irgendwann den falschen Weg eingeschlagen hat. Welche Bezeichnung ihm lieber gewesen wäre, verrät er nicht. Wie wäre es mit wortgewandten, stets auf Ironie bedachten Geschichtenerzählern? Gefällt dem Duo, das sich selbst als Band bezeichnet, vielleicht auch nicht – trifft es aber ganz gut.

Bereits vor eineinhalb Jahren brachte das Lumpenpack das ausverkaufte Modernes zum Lachen, am Sonntag wiederholten die zwei Musiker den Streich, im Gepäck neben altbekannten Songs („Guacamole“) ihr neues Album, dessen Titel „Eine herbe Enttäuschung“ auch die aktuelle Tour trägt. Und darin geht es wie immer um mit einem Augenzwinkern betrachtete Alltagssituationen, mit denen sich wohl jeder zwischen Mitte 20 und Mitte 30 irgendwie identifizieren kann. Es geht um Vorurteile gegenüber Menschen, die einen „Syltaufkleber“ auf ihrem Auto haben; darum, wie Streaming-Dienste und Bewertungsportale die Wahrnehmung der Realität beeinflussen („7 von 10“), oder darum, wie unpraktisch es ist, wenn man im Freundeskreis zwar viele „Pädagogen“ hat, dafür aber keinen einzigen Handwerker oder Arzt. Über Berufsgruppen macht die Band ja schon länger gerne Witze. Zuletzt wurde über „Heilpraktiker“ gelacht. Mehrere Menschen im Publikum tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Last Night Globuli Saved My Life“.

Konfetti und Ausdruckstanz

Kennel begleitet die humoristischen Texte mit der Gitarre, Meyer tanzt dazu ausdrucksstark und wirft ununterbrochen Konfetti, weil er angeblich kein Instrument beherrscht. Außerdem ist Konfetti mittlerweile zu einem Markenzeichen der Band geworden. Fans haben eigene Papierschnipsel dabei, ein paar Pakete verteilt Meyer für alle Fälle auch noch im Publikum. Wer sich an dieser Stelle über die Papierverschwendung aufregen will, wird direkt mit einem Song vom zweiten Album der Band ruhiggestellt, in dem es um eine Eiche geht, die stets Angst davor hatte, irgendwann als Toilettenpapier oder Brennholz zu enden. Stattdessen träumte der Baum davon, als „Buntes Papier“ bei Konzerten geworfen zu werden und so durchs ganze Land zu reisen.

Und zum Schluss? Da werden alle – wie es sich für ein Konzert gehört, seit fast niemand mehr ein Feuerzeug dabei hat – aufgefordert, noch einmal ihre Handys rauszuholen. Aber nicht etwa, um die Taschenlampe anzumachen: Nein, das Lumpenpack bittet darum, die Taschenrechner-App zu öffnen. Macht das Sinn? Nein. Witzig ist es trotzdem, und so halten zum Ende des Abends einfach mal 900 völlig mit Konfetti übersäte Menschen ihre Taschenrechner in die Luft. Gemeinschaftlicher Nonsens, der Spaß macht.