Bremen. Jana sitzt im Keller und heult. Ihr Freund hat auf ihrem Abiball mit einer gepiercten Elftklässlerin rumgeknutscht und sie hat die beiden erwischt. Sie will sich einfach nur alleine verkriechen, doch da stolpert Janis in den Keller. Auf der Suche nach neuem Bier. Mit griechischem Charme und einer Gitarre versucht er, Jana aufzuheitern. Das funktioniert und die beiden werden ein Paar.

Zwölf Jahre später. Janis hat ein Restaurant in Bremen, Jana versucht in L.A., als Schauspielerin Fuß zu fassen. Als sie zu Besuch in ihrer alten Heimat ist, laufen die beiden sich zufällig in die Arme. Sie haben sich fünf Jahre nicht gesehen. Und es knistert. So wie es bei ihnen immer knistert.

Schon mit „Herzsprung“ und „Girlies, Gameboy, Gummibärchen“ hat das Theaterschiff in dieser Spielzeit versucht, eine neue Zielgruppe zu erschließen: ein jüngeres U 40-Publikum, das bisher im Theater eher eine Minderheit war. Mit „Jana & Janis“, einem romantisch-komödiantischen Musical aus der Feder von Constanze Behrends, haben Theatermacher Knut Schakinnis und Regisseur Oliver Geilhardt („Schwiegeralarm) nun noch einmal nachgelegt.

Das zufällige Zusammentreffen von Jana und Janis endet im Hotelzimmer. Ist das wirklich eine gute Idee? Das mit den beiden ist schließlich schon oft genug schiefgegangen. Seit ihrem ersten Kuss stecken sie in einer On-Off-Beziehung, und nie hat es lange funktioniert. Weil sie selbst nicht so genau wissen, wie es mit ihren weitergehen soll, wenden sie sich mit ihrer Frage direkt ans Publikum. Damit dieses eine vernünftige Entscheidung treffen kann, erzählt das komplizierte Paar in rasanten und amüsanten Rückblicken, wie es für sie nach dem Abiball weiterging.

Die Schauspieler Nicole Behnke und Jürgen Brehm geben in „Jana & Janis“ ihr Debüt auf dem Theaterschiff, und dieses ist in großen Teilen gelungen. Vor allem gesanglich überzeugen die beiden ausgebildeten Musicaldarsteller. Zwar ist Behnkes kräftige Stimme teils etwas zu stark für den kleinen Theatersaal, doch auch das fängt das Stück mit viel Humor auf. Insgesamt ist die Liebesgeschichte so geschrieben, dass sie sich immer wieder selbstironisch auf die Schippe nimmt, sobald sie zu sehr ins Kitschige abzurutschen droht. So hat das Stück durchaus seine starken, witzigen Momente, gerade Brehm rutscht aber auch immer mal wieder ins Overacting.

Das Bühnenbild (Knut Schakinnis) besteht aus leeren Holzkisten, die je nach Szene neu gestapelt werden. Zu diesem Kniff griff 2018 auch das Schürschuh-Theater, nur, dass man dort für „Neue Vahr Süd“ Bierkisten verwendete. Und man muss sagen, dass die Umbauarbeiten und der Wiedererkennungswert der Schauplätze bei den Kollegen aus der Neustadt weitaus besser gelungen sind. Trotz kleiner Schwächen ist es ein mutiger und positiver Schritt des Theaters, mal neue Wege zu gehen und Experimente fernab des regulären Boulevardprogramms anzubieten. Gerne mehr davon. Das Premierenpublikum entscheidet sich am Ende übrigens für die Liebe. Was anderenfalls passiert wäre? Das müssen andere Gäste herausfinden.

Weitere Informationen

"Jana & Janis" ist im Februar, März, Mai und Juni auf dem Theaterschiff zu sehen. Termine unter www.theaterschiff-bremen.de