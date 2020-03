„Man zieht sich keinen Künstler rein, über den man schon alles weiß“: Skinnyblackboy gilt als größtes Versprechen des Bremer Rap. Auch deshalb, weil er bislang Lücken lässt in seinen Songs, seine Geschichte noch nicht auserzählt ist. Nun hat er mit den Berliner Erfolgsproduzenten Kitschkrieg zusammengearbeitet. (Louis Kellner)

Das Licht geht an. Schummrige Kulisse, gerade hell genug, um zu erkennen, dass man in einem Hausflur steht, den es im Viertel der Yogastudios und Superfood-Cafés eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Das Treppenhaus wirkt im besten Sinne runtergerockt, vollkommen verlebt. Stickige Luft, keine Fenster, bloß das bisschen Dämmerlicht, das auf die vollgeschmierte Tapete scheint. Darauf Graffiti, Antifa-Aphorismen („AfD-Wählen ist so 1933“) und Postleitzahl-Gepinsel (28203, die Ziffern des Viertels). Ein Ort, der nach langen, ungesunden Nächten aussieht. Hier muss man richtig sein.

Dobben, Donnerstagabend. Treffen mit dem vielleicht größten Versprechen des Bremer Rap. Skinnyblackboy, 24, lädt in seine WG. Vom Treppenhausflur geht es über eine improvisierte Küche durch sein Zimmer, raus auf die Dachterrasse. Zwischen den Resten eines Vogelhauses, das ein Sturm umgeweht hat, wird auf Plastikstühlen Platz genommen. Skinnyblackboy, der eigentlich Malik heißt, steckt sich schnell noch eine Zigarette an, zurrt die lachsfarbene Jacke zurecht, nippt an seiner Cola. Kann losgehen.

Gerade hat Malik eine EP veröffentlicht, sechs Songs, produziert von Kitschkrieg, was ungefähr das Beste ist, das einem deutschen Popkünstler aktuell passieren kann. Kitschkrieg haben aus dem sächselnden Reggae-Sänger Trettmann einen Popstar geformt, der mit Songs über die Nachwendezeit im Osten auch die großen Mehrzweckhallen im Westen füllt. Sie haben aus der Hamburger Kunststudentin Haiyti eine Art Nina Hagen des Deutschrap gemacht. Sie haben es sogar geschafft, den Sänger der etwas egalen Popband Annenmaykantereit kurz verwegen klingen zu lassen. Und nun haben diese Produzenten, deren Songs öfter aufgerufen werden als Deutschland Einwohner hat, einen Bremer in ihr Berliner Studio eingeladen. Die Songs, die dabei entstanden sind, triefen vor Referenzen aufs Viertel. Keine drei Minuten vergehen, ohne dass die Postleitzahl genannt wird, immer wieder „Zwei zu der Null zu der Drei“. Wer also ist der Typ, der das Bild prägen wird, das in deutschen Jugendzimmern von Bremen herrscht?

Alles auf eine Karte

Malik nimmt noch einen Zug von der Zigarette und bläst den Rauch in die Abendluft. Zeit, etwas auszuholen. Er wächst in der Vahr auf, „Sozialbau“, sagt er, „ziemliche Platte“. Zuhause läuft Soul, Barry White, solche Sachen. Mit sechs Jahren spricht er im Studio der lokalen Rapgröße Moe Zech seine ersten Worte in ein Mikro. Danach ist Rap für Malik lange kein Thema. Seine Mutter will, dass etwas aus ihrem Sohn wird, also schickt sie ihn aufs Kippenberg-Gymnasium in Schwachhausen. Der Junge aus der Vahr neben den „gestriegelten Anwaltskindern“, erinnert er sich, „eine Minuspol-Pluspol-Situation“.

Die Kippenberg-Kinder hören keinen Hip-Hop, damals noch nicht, in Schwachhausen läuft Gitarrenmusik. Findet Malik nicht so schlecht. Auf dem Gymnasium lernt er Luka kennen, den Sohn des weltweit erfolgreichen Techno-DJs Stephan Bodzin. Als sie 14 sind, gründen die beiden eine Band mit dem für 14-jährige absolut überambitionierten Namen Ophéleia. Während Nachbarskinder in der Vahr ihre ersten krummen Dinger drehen, entdeckt Malik Radiohead und schließt sich in einem Schwachhauser Keller ein, um komplizierten Krach zu machen. Die Alternative-Phase dauert einige Jahre an, die Band spielt erste Konzerte, dann kommt Kendrick Lamar und ändert alles. Malik hört die Milieustudien des US-Rappers, und plötzlich sind Gitarren furchtbar langweilig. Lamar bekommt einen Pulitzer-Preis, Malik seine ersten Beats. Luka produziert nun andere Musik, die britisch klingt und basslastig ist, darüber rappt Malik, erst auf Englisch, später auch auf Deutsch. Er macht noch das Abitur, aber ihm ist schon damals klar: alles auf eine Karte.

Malik zieht in eine WG direkt am Sielwall, weniger als 300 Euro Miete, dafür ständig das halbe Steintor in der Bude: Klingt nach einem Deal. Über Umwege sind Luka und er dabei, als sich im Viertel um den ehemaligen Hausbesetzer Tightill das Kollektiv Erotik Toy Records formt. Die Bremer stellen nun auf den Kopf, was sonst passiert im deutschen Rap, wo sie Härte gerne mit Stärke verwechseln. Die Gruppe bricht mit Klischees, die Rapper inszenieren sich als verletzliche Freaks. Malik sticht heraus. Wo die anderen ins Absurde abdriften, wirken seine Songs konzentrierter. Bald fragen die ersten großen Labels an, es geht um viel Geld. Malik lehnt ab, er will in Bremen bleiben, bei Erotik Toy Records. Bald wird er aus der Bude am Sielwall geschmissen. Räumungsklage, Miete nicht gezahlt.

Hinter ihm liegen schon einige Jahre, in denen er sich vor allem von Zeug wie Toastbrot und Nudeln ernährt hat, als sich Kitschkrieg melden. Sie wollen mit ihm arbeiten, Malik sagt zu. Seitdem überschlagen sich die Dinge. Vieles davon darf noch nicht in der Zeitung stehen, man muss die Details der Deals und Verträge auch nicht kennen, um zu ahnen, dass da gerade ein Versprechen beginnt, eingelöst zu werden. Seine Mutter schreibt Malik jetzt öfter mal, dass seine Songs im Radio laufen. Sie kennt nun sogar die Künstler, mit denen ihr Sohn zusammenarbeitet, weil das Popstars sind.

Melancholie für den Moshpit

Maliks Songs erzählen in ihren besten Momenten von brüchigem Glück. Er macht als Skinnyblackboy Musik für lange Nächte, die den Kater am nächsten Morgen gleich mitdenkt. Es geht um trügerische Euphorie, schiefe Bahnen, verlorene Seelen. Rausch und Absturz in drei Minuten, Geschichten aus 203: Melancholie für den Moshpit.

Es passt natürlich, dass der Typ hinter dieser Musik am Donnerstagabend auf seiner Dachterrasse sitzt, über den neuen Erfolg spricht und Sätze sagt wie: „Klar habe ich nach den Klickzahlen der Songs geschaut, aber danach habe ich mich sofort geärgert. Die Likes und Klicks, das ist Serotonin, davon wird man süchtig, darauf habe ich keinen Bock.“ Oder: „Es ist verrückt, wie viele Möglichkeiten sich mir gerade bieten, das macht mich zum Teil auch fertig, ich bekomme Versagensängste.“

Solche Brüche machen Malik zu einem spannenden Künstler. Er weiß das, und er hat bislang bewusst Lücken gelassen in seiner Musik. „Man zieht sich keinen Künstler rein, über den man schon alles weiß.“ Er sagt diesen Satz in den Bremer Abend hinein mit der Gewissheit eines Typen, dessen Geschichte noch lange nicht auserzählt ist.