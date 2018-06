Bremen. Nach der willkommenen Abkühlung, mit der die träge machende Phase der Schwüle einstweilen endet, dürfte der menschliche, allzu menschliche Bewegungsdrang hierzulande ab diesem Wochenende wieder allerorten signifikant steigen. Mag die sogenannte Outdoor-Saison auch noch so viele sogenannte Fun-Sportarten begünstigen: Neben U-Kulturtechniken wie, sagen wir mal, Blobbing, Blokart und Bouldering gibt es eine nachgerade erhabene E-Kulturtechnik, die gegenwärtig so etwas wie einen zweiten Frühling erlebt: das Wandern. Weiland war es laut Volkslied zuallererst des Müllers Lust – und jene anderer Nomaden des Frühkapitalismus, die es per pedes zur Arbeit trieb, wenn die Arbeit schon nicht zu ihnen kommen wollte. Auf der Walz durch die Pfalz und anderswo unterwegs zu sein, öffnet nach diesem Verständnis neue Perspektiven, wenn nicht gar Horizonte. Wer noch mehr Argumente braucht, blättere in den Büchern des früheren Harald-Schmidt-Sidekicks Manuel Andrack ("Wandern macht schlau und glücklich").

Heutzutage ist diese Fortbewegungsart, die eine Reisegeschwindigkeit nach Menschenmaß ebenso auszeichnet wie eine gesteigerte Form der Selbstwahrnehmung und Weltaneignung, zu einem veritablen Trend avanciert. Jüngere Veröffentlichungen preisen eindrucksvoll ihre Vorzüge: "die wiederentdeckte Freiheit" (Braunschweiger Zeitung), "Natur pur" (Focus online), "der stille Kalorienkiller" (Fit for Fun), "Entschleunigung und Durchatmen" (Nordbuzz).

Dabei folgt die vorgeblich neue, faktisch indes althergebrachte Lust am Wandern grundsätzlich dem Begehren, sich wieder Fertigkeiten anzueignen, die durch jähe Beschleunigung des Alltags und allfällige Verdichtung der Arbeit verschüttet worden sind. Zwar wandern zumal Büromenschen unentwegt durch die verschachtelten Räume des weltweiten Netzes, probieren diesen und jenen Pfad aus, genießen von dort aus sogar hier und da spannende Aussichten. Doch handelt es sich bei solchen eskapistischen Pseudo-Ausflügen lediglich um hilflose Ausflüchte – und um eine bloß virtuelle Mobilität, die weder zu Bewegungsfreiheit noch zu mehr Naturverbundenheit verhilft.

Drang ins Offene und Freie

Wie anders dagegen schreibt sich der Drang ins Offene, Freie und Ursprüngliche her, den Wilhelm "O Wandern, meine Lust" Müller (1794-1827) in dem 1818 entstandenen Gedicht "Das Wandern ist des Müllers Lust" feiert: "Vom Wasser haben wir's gelernt, / Vom Wasser! / Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, / Ist stets auf Wanderschaft bedacht, / Das Wasser." Müller, dessen von Bewegungsdrang beseelten Verse Franz Schubert im Jahr 1823 vertonte, begreift das Wandern als der Natur abgeschautes Prinzip der Mimesis. Dabei geht der implizierte Begriff Wanderlust auf ein mittelhochdeutsches Wort zurück, das einen steten inneren Antrieb als Motivation beschreibt, sich zu Fuß neue Sphären, ja eine andere Form der Weltbeziehung zu erschließen, die von Naturnähe, Selbsterkenntnis und einem neuen Raum-Zeit-Gefühl geprägt ist.

Zumal in der romantischen Kunstepoche wurde die Wanderlust genreübergreifend thematisiert. Sei es in Gestalt schwelgerischer Studentenwanderlieder eines Joseph von Eichendorff ("Wandern lieb ich für mein Leben"), sei es ironisch gebrochen in Versen eines Heinrich Heine, der diese Fortbewegungsart auf Beziehungen zwischen den Geschlechtern münzte: "Wenn dich ein Weib verraten hat, / So liebe flink eine andre; / Noch besser wär’ es, du ließest die Stadt – / Schnüre den Ranzen und wandre!" Freilich überwog in der Poesie freiheitlich gestimmter Autoren die Sehnsucht nach einem zweckbefreiten Voranschreiten mit tunlichst leichtem Gepäck. Etwa im Werk des Dichters Joseph Victor von Scheffel (1826-1886), dessen "Lieder eines fahrenden Schülers" exemplarisch Haltung und Ausrüstung von Wandervereinsmitgliedern im 19. Jahrhundert spiegeln: "Mein ganz Geräte auf der Fahrt / Sei Wanderstab und Hut; / So zieh' ich in die Welt hinaus / Mit leichtem Geld und Mut."

Nicht von ungefähr wurde der beschwingte Ausdruck Wanderlust zu einem wichtigen Sprachexportartikel, der als Synonym für Fernweh in Sprachen wie Englisch, Italienisch und Dänisch einging. Es verwundert daher nicht, dass eine einschlägige Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin das Wort im Titel führt: "Wanderlust. Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir" spürt dem Topos nach, dessen Blütezeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts anhob, als der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau den Appell „Zurück zur Natur!“ formulierte – und der Stürmer, Dränger und Brocken-Erklimmer Johann Wolfgang von Goethe das selbstbestimmte Gehen in den Rang eines modernen Lebensgefühls erhob. Zugleich wuchsen dem Wandern auf allegorischer Ebene Konnotationen wie Pilgerschaft und Lebensreise zu. Von diesem Formenreichtum profitiert auch das Werk von Johann Gottfried Seume ("Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802"), diesem wackeren Wanderer zwischen Kulturen und Epochen.

Inbegriff der Romantik

Mehr als 120 wunderbare, bisweilen auch wunderliche Werke über das Wandern zeigt besagte Ausstellung, die bis zum 16. September auf der Museumsinsel zu sehen ist. Darunter ist naturgemäß Caspar David Friedrichs Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ (um 1818), eine Leihgabe der Hamburger Kunsthalle, die den zentralen Bezug der Sonderausstellung bildet. Das Bild, das in seiner opulenten Rezeptionsgeschichte abwechselnd als Inbegriff der Romantik und Ikone eines deutschen Bewusstseins vereinnahmt wurde, ist deshalb von so großem Interesse, weil es einerseits mit der ästhetischen Kategorie des Erhabenen spielt, die Jahrhunderte vor dem englischen Romantiker und Wander-Aficionado William Wordsworth (1770-1850) bereits den dichtenden Wanderpionier Francesco Petrarca (1304-1374) umtrieb, nachdem er anno 1336 gemeinsam mit seinem Bruder den Mont Ventoux bestiegen hatte. Andererseits ist die Figur des Gipfelstürmers wie auch das naturnahe Szenario auf Friedrichs Gemälde so theatralisch arrangiert, dass alle Lesarten fehlgehen dürften, die das Bild als schnöden Echoeffekt einer Wanderung in der Sächsischen Schweiz deuten.

Neben diesem notorisch vernebelten Werk zeigt die Alte Nationalgalerie Bilder von Gustave Courbet und Paul Gauguin, Karl Friedrich Schinkel und Ferdinand Hodler, Auguste Renoir und Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner und Otto Dix. Auch ihnen geht es um die sinnbildliche Inszenierung von Aufbruchsstimmung, die Verrechnung von innerer und äußerer Natur, den Gipfelsturm als Initiationserlebnis – und die Lust an einer Freiheit, die Beschränkungen des städtischen Ateliers zugunsten neuer Formen inspirierender Begegnung überschreitet.