Vanessa Kirby als Martha in "Pieces of a Woman". Beim Filmfest in Venedig wurde sie für ihre eindringliche Darstellung als beste Schauspielerin ausgezeichnet. (Benjamin Loeb/dpa)

Zwanzig Minuten. So viel Filmzeit nimmt sich Regisseur Kornél Mundruzcó, um die Geburt in „Pieces of a Woman“ zu zeigen – das ist natürlich wenig im Vergleich zur Realität. Für die Verdichtung der Fiktion allerdings sind zwanzig Minuten, in einer einzigen, ungestümen Sequenz gedreht, atemberaubend viel. Entspannung gibt es für den Zuschauer nicht, dafür sorgt die Kamera von Benjamin Loeb, die immer nah dran ist, ohne aufdringlich zu sein.

Vanessa Kirby spielt Martha, die sich mit ihrem Partner Sean (Shia LeBeouf) entschieden hat, die Tochter zu Hause zu Welt zu bringen. Man sieht sie auf dem Wohnzimmerfußboden, sie windet sich stöhnend in Wehen, dann in der Badewanne, schließlich im Bett. Da ist die Hebamme schon da, allerdings nicht die, die Martha und Sean erwartet haben, die hilft gerade einem anderen Kind auf die Welt. Eva tut ihr Bestes, sie hört Herztöne ab, beruhigt, befiehlt zu pressen. Dann ist die kleine Yvette da, sie schreit, Martha hält sie im Arm: „Schau, wie schöne Augen sie hat“, sagt sie zu Sean. Die Kamera schwenkt auf Eva, deren Gesichtszüge entgleisen: Das Kind läuft blau an, ist ganz kalt. Die nächsten Minuten sind ein Inferno aus Blaulicht, Verzweiflung, Geschrei.

Danach ist Martha eine Frau, die in Einzelteile zerfällt. Ihr Kind ist tot, wie kann sie zurück in ihr Leben finden, dessen Zukunft gerade noch so klar strukturiert schien? Davon erzählt, nach diesem sogartigen Anfang, der Hauptteil des Films des ungarischen Regisseurs Kornél Mundruzcó, das Drehbuch stammt von seiner Ehefrau Kata Wéber. Das Paar hat ebenfalls ein Kind verloren. Getragen wird die Geschichte von der überragenden Vanessa Kirby, die Netflix-Nutzern als junge, unglückliche Prinzessin Margaret aus der Serie „The Crown“ bekannt ist.

Ihre Martha quält sich durch den Alltag, geht tapfer wieder zur Arbeit, legt sich Beutel mit Tiefkühlerbsen auf die geschwollenen Brüste. Vor allem aber kämpft sie mit der Trauer, dem Gefühl, versagt zu haben, und mit der Schuld. Ihre Familie, allen voran die dominante Mutter (Ellen Burstyn), will die Hebamme hinter Gittern sehen. Doch Martha merkt, auch wenn alle sie bedauern, schwingt stets die eine Frage mit: Warum hat sie ihr Kind nicht im Krankenhaus bekommen? Vanessa Kirby spielt das mit einer umwerfenden Mischung aus tiefer Verzweiflung, unterschwelliger Aggression und Sehnsucht nach einem neuen, ganz anderen Leben. Unterkühlt und stark in einem Moment, dann wieder butterweich im nächsten; denn überall scheinen sie jetzt auf einmal kleine Kinder anzuschauen.

Die Beziehung zu Sean wird daran zerbrechen. Das Paar ist schlagartig keins mehr, war sich vielleicht aber auch vorher nicht so nah, wie es dachte. Es gibt eine Szene, die fast nicht auszuhalten ist, in der er sie beinahe vergewaltigt, um die Distanz zwischen ihnen zu überbrücken. Danach gibt es nur noch Sprachlosigkeit. Das ist stark gespielt und gefilmt und muss auf der großen Leinwand noch eindrucksvoller sein als auf dem Bildschirm.

Umso merkwürdiger, dass die Macher nicht auf diese Momente vertraut haben, sondern regelmäßig das ganz große symbolische Rad drehen und es ab und an mutwillig an Logik fehlen lassen. So ist es reiner dramaturgischer Hilflosigkeit geschuldet, dass Sean die Geburt mit altem Rollfilm (!) fotografiert. Die 88-jährige Ellen Burstyn, 1973 als Mutter der vom Teufel besessenen Regan in „Der Exorzist“ bekannt geworden, wirkt eher wie die Großmutter von Vanessa Kirby. Sie muss zudem die zweitpeinlichste Szene absolvieren, in der der Tod von Marthas Kind in Verbindung mit dem Holocaust gebracht wird, was so schräg ist, dass man sich vor dem Bildschirm fremdschämt. In die peinlichste Szene mündet Marthas Manie, aus Kernen Apfelbäumchen zu ziehen – den kitschigen Schluss mit blondem Mädchen, Sonnenschein und Sommerwiese kann man nur mit viel gutem Willen als Tagtraum abtun.

„Pieces of a Woman“. 126 Minuten. Anbieter: Netflix.