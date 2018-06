Adem Sahantürk leitet Bremens erste Galerie für Straßenkunst. Hier kann gesprühte Kunst auf der Leinwand betrachtet oder gekauft werden, können Aufträge erteilt oder kann das Handwerk in Workshops selbst erlernt werden. (Christina Kuhaupt)

Eigentlich wollte Adem Sahantürk nur Fußball spielen gehen. Dann aber hatte einer seiner Freunde eine Spraydose dabei. Das ist mittlerweile 28 Jahre her, und von diesem Moment an war Sahantürks Liebe zu Streetart geweckt. Er hat diese Liebe zum Beruf gemacht und stellt seine Kunst ab sofort außerdem aus. Gemeinsam mit fünf weiteren Streetart-Künstlern hat er im Steintor Bremens erste Galerie für Graffiti und Straßenkunst eröffnet."Temporäre Ausstellungen gibt es in der Stadt immer wieder, aber wir wollten etwas Dauerhaftes schaffen", sagt Sahantürk. Rund 100 auf Leinwand gesprühte Werke der Streetart-Künstler des Künstlerunternehmens "atx-artworx" gibt es in der Galerie zu bewundern. Die Künstler haben sich die unterschiedlichsten Spraystile teils autodidaktisch beigebracht, teils an der Hochschule für Künste in Bremen oder Ottersberg studiert.

20 Stunden Arbeitszeit für ein Werk

Nur für einen Bruchteil der Werke ist Platz an der Wand des kleinen Raumes. Viele Leinwände stehen angelehnt in Stapeln an der Seite und müssen quasi durchgeblättert werden, wie man es von Wandbildern im Möbelgeschäft oder von der Präsentation von Postern kennt. Doch auch das hat seinen Charme. An die Galerie angeschlossen ist ein Shop für Sprayutensilien und eine kleine Werkstatt. Den Großteil ihrer Arbeit verrichten die Künstler allerdings in einem Atelier in Blumenthal. "Wir probieren auch immer wieder neue Techniken aus", sagt Sahantürk. Die Arbeiten in der Galerie sind in aufwendigster Kleinstarbeit mithilfe von Schablonen entstanden. Schon für eines der einfacheren Werke brauche ein Künstler laut Sahantürk bei der Erstanfertigung mindestens 20 Stunden Arbeitszeit.

Auch Workshops bietet das Künstlerkollektiv an, macht unter anderem Projekte mit Jugendlichen an Schulen. Außerdem dient der feste Standort im Steintor als Anlaufstelle für alle, die bei den Künstlern einen Auftrag loswerden wollen. Denn diese malen nicht nur für die Galerie auf Leinwand, sondern natürlich auch auf jeder anderen Fläche, die man ihnen zur Gestaltung überlässt – von Innenräumen über Hauswände oder Garagentore bis hin zu Fahrzeugen. "Überall, wo Leute gestalterisch an den Punkt kommen, dass sie selbst nicht mehr weiter wissen, sind wir an der Reihe", so Sahantürk. Viele bekannte Streetart-Werke in der Stadt stammen von "atx-artworx", darunter unter anderem die bemalten Stromkästen im Viertel oder das Chamäleon am Ostertorsteinweg.

Alle drei Monate sollen die präsentierten Werke – die natürlich auch erstanden werden können – in der kleinen Galerie ausgetauscht werden. Die aktuelle Ausstellung steht ganz im Zeichen von David Bowie. Dieser blickt den Besuchern in den unterschiedlichsten Farben, mal schreiend, mal mit Finger vor den Lippen, mal mit buntem Ziggy-Stardust-Make-up, mal eher einfarbig von den Wänden entgegen. Ab September wird es dann Werke zu einem neuen Thema zu entdecken geben. "Wir sind uns noch nicht einig, was wir als Nächstes zeigen", sagt Sahantürk. Gar nicht so einfach sei es, sich mit sechs Künstlern auf ein Thema zu einigen, das allen gefällt. Doch das ist nur eine Frage der Zeit: Kreative Ideen gibt es hier nämlich definitiv genug.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten: montags bis freitags 11 bis 19 Uhr, sonnabends 14 bis 18 Uhr. Bilder sowie weiter Informationen zur Galerie unter www.atx-gallery.com