Wie ist eigentlich der aparte Akteur Axel Milberg aufgewachsen? "Düsternbrook", sein Romandebüt, könnte diese Frage beantworten. Allerdings bescheidet der Autor, es handle sich dabei nur (und immerhin) um "mögliche Erinnerungen an eine Kindheit". (Lino Mirgeler)

Axel Milberg, geboren 1956 in Kiel und ebenda seit 2003 als eigenwilliger TV-Ermittler Klaus Borowski tätig („Ich höre“), hat Düsternbrook, einen gediegenen Ortsteil seiner Heimatstadt, zum Tatort seines Debütromans gemacht. Entstanden ist das aus Fakten und Fiktion gewobene Werk über einen Heranwachsenden namens Axel Milberg auf unkonventionelle Weise: Der Schauspieler, der 18 Jahre lang an den Münchner Kammerspielen wirkte, und Hörspielsprecher, der die Deutschen mit Henning Mankells Wallander-Krimis das Fürchten lehrt, schrieb den Text auf dem iPad – mit zwei Daumen.

Mit 70 Prozent veranschlagt Milberg den Anteil der Einbildungskraft an seiner stilistisch ansprechenden Prosa. Das müsse auch so sein, hat er der Hirnforschung abgelauscht: „Das Ich konstituiert sich aus einem angenommenen Kontinuum an Erfahrungen. Aber die sind viel singulärer. Den Zusammenhang stellen wir her. Insofern heißt erinnern: erfinden.“ Das so entstandene Mosaik aus Rekonstruktion und Fabulieren bezieht seine Spannung aus der beträchtlichen Fantasie seines Protagonisten, der womöglich verbürgte Begegnungen seiner Kindheit mit der Aura eines Geheimnisses ausstattet. Überhaupt geht es oft märchenhaft zu zwischen zwei Buchdeckeln, die eine Parallelwelt voller Initiationserfahrungen bergen – mit staunenswerten Spielen, dem ersten Knüpfen zarter Bande zu Mädchen – und einem offenbar unwiderstehlichen Hang zum Irrationalen. Das abenteuerlich gestimmte Herz des jungen Mannes, der er war, macht die Literatur des Axel Milberg zu einem fesselnden Ereignis. Um nicht zu sagen: Daumen hoch!

Weitere Informationen

Axel Milberg: Düsternbrook.

Piper, München.

288 Seiten, 22 €.