David Hasselhoff begeisterte seine Fans in der ÖVB-Arena. (EMSN)

„David, David“ hallt es von einer Seite der Halle, „Hoff, Hoff, Hoff“, wird an anderer Stelle gerufen. Einige Fans haben aufblasbare Rettungsbojen mitgebracht, andere tragen Lockenperücken, T-Shirts mit dem Gesicht ihres Idols oder Outfits, mit denen sie jedem Rettungsschwimmer von Malibu Konkurrenz machen würden. Doch es gibt am Sonnabend beim David Hasselhoff-Konzert in der ÖVB-Arena noch eine weitere Gruppe Fans, und diese steht noch am Bierstand im Foyer, als das Konzert schon angefangen hat. Gut zu tun haben die Servicekräfte an diesem Abend, das Bier fließt in Fluten, um beim „Baywatch“-Jargon zu bleiben. Doch nicht nur das Bier, auch Hasselhoffs Auto K.I.T.T. aus der „Knight Rider“-Serie lenkt im Foyer einige Anhänger davon ab, rechtzeitig ihre Plätze in der Halle einzunehmen.

Als Musiker eher unbekannt

David Hasselhoffs Deutschland-Tour steht unter dem Motto „30 Years Looking For Freedom“. So lange ist es bereits (fast) her, dass er seinen hierzulande wohl bekanntesten Hit veröffentlichte, der zur Hymne des Mauerfalls wurde. Dass er zwischen 1985 und 2012 ganze zwölf Studioalben veröffentlichte, von denen drei in Deutschland Platin erreichten, wissen heute wohl nur noch die wenigsten. Grund für Hasselhoff bei seiner Bühnenshow noch einmal an das eine oder andere Highlight seiner Karriere fernab von „Baywatch“, „Knight Rider“ und Freiheits-Hymne zu erinnern. Zur Verstärkung hat er sich dafür eine sechsköpfige Band und drei Backgroundsängerinnen mit auf die Bühne geholt.

Während Hasselhoff singt, laufen im Hintergrund auf großer Leinwand die alten Musikvideos zu seinen Songs, darunter Titel wie „Is Everybody Happy“ oder „Night Rocker“. Absolutes Highlight: „Hocked on a Feeling“, was Hasselhoff selbst noch als schlimmstes Video aller Zeiten ankündigt. Und tatsächlich ist es etwas befremdlich, ihm auf der Leinwand dabei zuzusehen, wie er mit schlechtester Bluescreen-Technik stehend Motorrad fährt oder auf einem sonderbaren Schlitten über Eisberge rodelt, während die Halle „Hooga Hooga Oega Chakka“ singt.

Wortspiele als Zeitvertreib

Alle, die es nicht zurück an den Bierstand gezogen hat, können sich die Pause mit einigen lustigen „Hoff“-Wortspielen vertreiben, die auf der Leinwand eingeblendet werden. So ziert Hasselhoffs Kopf zum Beispiel die Filmcover von „Robo Hoff“ oder „Hoffinator 3“, er posiert mit Bomberjacke und Mütze für „Hip-Hoff“-Musik oder grinst von einer Tüte Gewürzmischung für „Boeuf Strogan-Hoff“.

Die zweite Hälfte des Konzertes startet dann erst einmal etwas romantischer. Hasselhoff entert die Halle von hinten, schreitet, von Security abgeschirmt, durch den Raum, singt „This Is The Moment“ aus dem Musical „Jekyll & Hyde“ und wird umlagert von Fans, die auf Stühlen stehen und versuchen mit ihrem Smartphone einen guten Schnappschuss zu ergattern. Mit „Sheltered Heart“ und „Flying on the Wings of Tenderness“ geht es balladesk weiter. Erst dann holt Hasselhoff noch einmal zum finalen Rundumschlag aus: Er covert John Denvers „Take Me Home, Country Roads“, Neil Diamonds „Sweet Caroline“ und schmettert mit „Crazy For You“ und „Do The Limbo Dance“ noch zwei eigene Fan-Favoriten. Die Stimmung hat zeitweise etwas von Oktoberfest zur besten Uhrzeit, Fans klettern auf die Stühle, schunkeln, heben ihre Bierbecher und singen lauthals mit.

„Er ist geil, weil er hier war“ fasste ein Fan kurz und knackig nach dem Konzert zusammen und das trifft es ganz gut, denn im Grunde ist es ganz egal gewesen, was Hasselhoff auf der Bühne präsentiert. Er hat sich im Laufe der Jahrzehnte einen derartigen Kultstatus erarbeitet, wie ihn sonst nur Chuck Norris vorweisen kann. Und eines muss man ihm lassen: Alles in allem hat der 65-Jährige eine wirklich gute zweistündige Show abgeliefert, gibt sich sportlich-fit, singt und performt so, wie man es von einem Weltstar erwartet. Trotz jeder Menge Selbstironie und Selbstbeweihräucherung (ohne die Hasselhoff auch einfach nicht Hasselhoff wäre) macht er aus seiner Show keine alberne Lachnummer, sondern zeigt, dass er gesanglich schon immer einiges drauf hatte und auch noch heute hat.

Das Beste kommt zum Schluss

Den Song, auf den alle warten, hebt Hasselhoff sich bis ganz zum Schluss auf. Erst dann singt er „Looking For Freedom“, im Hintergrund Bilder seines Auftrittes an der Berliner Mauer vor fast 30 Jahren. Das Outfit von damals – eine blinkende Lederjacke und einen Schal, auf dem Klaviertasten abgebildet sind – trägt er auch an diesem Abend. Genauso wie sein gewinnendes Grinsen.

Hat „The Hoff“ zum Schluss noch einen Rat? „Never grow up“, ruft er seinem Publikum zu. Ein Motto, dass sich zumindest an diesem Abend einige zu Herzen genommen haben.