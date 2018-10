Dieser extrem brutale Thriller mit Bruce Willis in der Rolle eines rigorosen Rächers ist ein vages Remake des extrem brutalen (und rassistischen) Thrillers „Ein Mann sieht rot“ (1974) mit Charles Bronson. Regisseur Eli Roth, der nicht von ungefähr mit Horrorfilmen reüssierte, setzt verblüffend kritiklos einen Fall von Selbstjustiz in Szene. Gerade so, als gebe es in den USA derzeit keine nennenswerten Amoklauf-, Waffen- und Polizeigewaltexzesse. Gezeigt wird, wie der Chirurg Paul Kersey (Bruce Willis) in einer Notaufnahme täglich mit den Folgen entfesselter Gewalt konfrontiert ist. Als seine Frau (Elisabeth Shue) und seine Tochter (Camila Morrone) im Familiendomizil angegriffen werden, nimmt er das Gesetz in die eigene Hand – und beschließt, alle Verbrecher ausrotten. Gut, dass der unerfreulich beschränkte Film eine Altersbeschränkung hat.

Death Wish. 105 Minuten. Label: Universum.