Die Schriftstellerin Juliet Ashton (Lily James, rechts) wird vom Guernseyer Buchklub zu Kartoffelschalenauflauf eingeladen. (Dpa)

Bremen. „Der Klub der Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf“ – ein Titel, bei dem es Filmemachern wohl kalt den Rücken herunterläuft. Nicht griffig genug, verkauft sich nicht gut. Schade eigentlich, macht der Originaltitel des historischen Romans der US-amerikanischen Autorin Mary Ann Shaffer (auf Englisch: „The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society“) doch weitaus neugieriger, als der nun ausgesuchte Name „Deine Juliet“. Und Neugier hat dieser Film wirklich verdient. Regisseur Mike Newell („Harry Potter und der Feuerkelch“, „Große Erwartungen“) ist mit seinem historischen Filmdrama eine liebevolle Buchadaption gelungen, deren 124 Minuten wie im Flug vergehen.

Der Film erzählt die Geschichte der jungen Schriftstellerin Juliet Ashton (Lily James), die nach dem Krieg Mitte der 1940er-Jahre in London einen interessanten Brief erhält. Der Absender ist ein gewisser Dawsey Adams (Michiel Huisman) von der Kanalinsel Guernsey, der ihre Adresse zufällig in einem alten Buch auf der Insel gefunden hat und sie um Auskunft bittet, wo in London er ein bestimmtes Buch finden könnte. Er bräuchte es für seinen Buchclub – mit dem oben genannten Namen. Ashton ist neugierig und will mehr über den skurrilen Klub und ihren freundlichen neuen Brieffreund erfahren. Also lädt sie sich selbst auf die Insel ein. Vielleicht, so ihr Hintergedanke, entsteht dadurch ein interessanter Artikel für die London Times oder sogar noch mehr.

Liebenswerte Charaktere

So trifft sie also auf den alten Postangestellten Eben Ramsey (Tom Courtenay), die etwas distanzierte Amelia Maugery (Penelope Wilton), die lebensfrohe Isola Pribby (Katherine Parkinson), die ihren eigenen Gin brennt, und ihren Brieffreund Dawsey Adams, der sich als überaus charmanter und gut aussehender Farmer entpuppt. Sie alle leben ein Leben, das so anders ist als Ashtons Alltag in London, in dem sie in Buchhandlungen bei Lesungen gefeiert wird oder mit ihrem gut betuchten Neu-Verlobten Mark Reynolds (Glen Powell) teuren Champagner auf Partys trinkt.

Ashton ist fasziniert von dieser neuen Welt, aber nicht alle aus dem Buchklub sind so begeistert von ihrer Idee, etwas über Guernsey und die Gruppe zu schreiben. Denn es steckt weitaus mehr Geschichte in den Geschehnissen der vergangenen Jahre als nur ein witziger Klubname. Das Lesen half den Mitgliedern über die schweren Kriegszeiten hinweg, in denen Guernsey sich unter deutscher Besatzung befand. Und in denen der Buchklub mit Elisabeth McKenna (Jessica Brown Findlay) noch eine Person mehr hatte. Die Person, die alle Mitglieder miteinander verband und nicht mehr auf der Insel ist. Warum? Das muss Ashton Schritt für Schritt aus den Inselbewohnern herauskitzeln, denn es sind Erinnerungen, die bei einigen tiefe Narben hinterlassen haben.

Es ist ein Film über eine starke Frau, über die Macht der Bücher, der Liebe und der Hoffnung. Und es ist eine Erzählung, die dazu ermutigt, seinem Herzen zu folgen und neue Wege zu gehen, auch wenn das bedeutet, dass alte Pfade verlassen werden müssen. Doch tatsächlich steckt auch eine traurige Geschichte hinter der Entstehung der Buchvorlage: Die Autorin Mary Ann Shaffer war Buchhändlerin sowie Verlagsmitarbeiterin und träumte davon, irgendwann ein eigenes Buch zu schreiben, „das jemandem so gefällt, dass er es verlegen will“. Mithilfe ihrer Nichte, der Schriftstellerin Annie Barrows, entstand also der Briefroman „The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society“. Es erschien 2008, war international erfolgreich und wurde von der „Washington Post“ zum besten Buch des Jahres gekürt. Mary Ann Shaffer aber erlebte all dies nicht mehr. Sie starb kurz vor der Veröffentlichung nach schwerer Krankheit.

Und nun auch noch eine Verfilmung. Diese verzaubert nicht zuletzt durch ihr märchenhaftes Setting, ihre liebenswürdigen Charaktere und die großartige Leistung des Cast, allen voran Hauptdarstellerin Lily James. James gelingt aktuell ein Paukenschlag nach dem anderen, überzeugte sie alleine in diesem Jahr unter anderem im Oscar-prämierten Film „Die dunkelste Stunde“, und in der Fortsetzung des Film-Musicals „Mamma Mia!“. Dabei präsentiert sie ihre Rollen stets mit einer unglaublichen Natürlichkeit, die nur sehr wenige Schauspielkolleginnen so überzeugend und sympathisch verkörpern.

„Deine Juliet“ ist ein verträumtes Märchen, dass die Krisen, die das Leben bereithält, dennoch nicht ausblendet. Wenn man dem Film überhaupt irgendetwas vorwerfen kann, dann ist es vielleicht eine Prise zu viel Kitsch. Aber manchmal ist eben auch eine Prise zu viel im Endeffekt genau richtig.