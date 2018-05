Wolfram Eilenberger, Jahrgang 1972, ist ein begnadeter Vermittler und Erklärer. Der langjährige "Philosophie-Magazin"-Chefredakteur hat sich seine Neugierde wie auch seine Liebe zur Weisheit erhalten; davon zeugt seine feine Kolumne in der Wochenzeitung "Die Zeit" ebenso wie das von ihm moderierte Schweizer Fernsehformat "Sternstunden der Philosophie". Die von ihm vorgelegten Sachbücher, die unter anderem Fernweh und Fußball gelten, sind populär im besten Sinne.

Dass der gründliche und gewitzte Analytiker Eilenberger weder den Gang über philosophische Hintertreppen scheut noch die Kritik an der eigenen Zunft, ist seinem jüngsten Werk deutlich anzumerken. Darin erweist er einer selten ergiebigen und radikalen Epoche des Denkens seine Reverenz: den 1920er-Jahren, in denen so wortgewandte und kleinteilige Grübler wie Ludwig Wittgenstein und Ernst Cassirer, Walter Benjamin und Martin Heidegger den geisteswissenschaftlichen Diskurs bestimmten. "Die charismatische Wirkung dieser Denker, die schon zu Lebzeiten Kultgestalten waren, hat auch etwas von einem Zauber", gibt Eilenberger zu Protokoll. Und legt in seiner unterhaltsamen Studie gesteigerten Wert darauf, dass diese intellektuelle Zauberkraft zumal bei Heidegger ambivalent sei, weil ihr eine Verführungsmacht eigne.

Die Weimarer Republik als animierender Tummelplatz für Ideenhistoriker ist naturgemäß kein Neuland. Wie es Eilenberger aber gelingt, die genannten Philosophen trotz ihrer denkbar unterschiedlichen Ansätze zu Galionsfiguren einer Zeit zwischen deutschen Katastrophen zu machen, atmet viel inspirierende Frische. HENDRIK WERNER

Weitere Informationen

Wolfram Eilenberger: Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929. Klett-Cotta, Stuttgart. 431 Seiten, 25 €.

