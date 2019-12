Thomas Albers Musikfest Bremen (Patric Leo)

Herr Albert, das Musikfest findet zuverlässig immer im Spätsommer statt, 2020 aber auch im November. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Paavo Järvi spielt am 18., 19., 21. und 22. November alle neun Beethoven-Sinfonien in der Glocke. Wie kommt man auf so eine Idee?

Thomas Albert: Wir freuen uns, ein ganz spezielles Ereignis in einem Gedenkjahr für einen der größten Komponisten, der je gelebt hat, präsentieren zu dürfen: 2020 ist der 250. Todestag Ludwig van Beethovens. Und außerdem haben wir dafür endlich eine Lücke im Terminkalender von Paavo Järvi und der Deutschen Kammerphilharmonie gefunden. Die Kammerphilharmonie, Bremens weltweit aktiver Klangbotschafter, hat die Beethoven-Sinfonien als Zyklus bereits in vielen anderen Ländern und Städten gespielt. In Bremen aber noch nicht.

Und nun macht das Musikfest das möglich?

Wir haben in der Tat die Initiative ergriffen. Wir sind nicht nur Veranstalter, sondern auch Impulsgeber, und wir hoffen auf viele, viele Gäste, die sich dieses Highlight als Satellit des Musikfestes nicht entgehen lassen wollen.

Wie schwierig war die Organisation konkret?

Wir reden seit vielen Jahren darüber. Paavo Järvi ist im August und im September flächendeckend mit seinen anderen Orchestern unterwegs, von daher war ein Termin zu den üblichen Musikfestzeiten ein Ding der Unmöglichkeit. Aber der Wunsch war immer da, und nun klappt es, weil ein Slot frei war. Wir mussten uns schnell entscheiden, erst vor sechs Wochen haben wir das festgeklopft.

Neun Sinfonien in vier Tagen, mit einem Tag Pause dazwischen – das bedeutet als Paket-Angebot durchaus ein Risiko, oder?

Ich glaube an das Projekt. Und das heißt nicht nur, ich hoffe, dass wir ausverkauft sein werden. Sondern auch, dass es inhaltlich erhebende musikalische Erlebnisse werden.

Man kann sich immer tiefer in Beethoven hineingraben.

Man wird die Entwicklung seiner Handschrift genau nachvollziehen können. Das ist musikalisch wirklich spektakulär: Die Imagination Beethovens ist ja fast überirdisch gewesen. Für die Kammerphilharmonie ist das irgendwie auch der Abschluss eines großen Gedankens – das Orchester hat sich zehn Jahre lang mit Beethoven beschäftigt, das ist durchgereift und fällt den Bremern so quasi als Geschenk vor die Füße. Doch das ist nicht alles: Wer das Paket bucht, hat die Chance, vier Mal auf demselben Platz zu sitzen und vielleicht sogar immer dieselben Nachbarn zu haben. Mit denen kann man ins Gespräch kommen, da könnte eine ganz andere Art der Kommunikation entstehen als bei Einzelkonzerten. Eigentlich bin ich auch froh, dass das außerhalb des Musikfestprogramms stattfindet . . .

. . . weil das sonst von dem außergewöhnlichen Projekt eines Zyklus' überlagert werden könnte?

Naja, da haben wir schon genügend andere Hochkaräter im Angebot, da habe ich keine Angst. Der Zyklus hat einfach einen sehr eigenen Stellenwert und hat es daher verdient, einen eigenen Termin zu bekommen. Alle Partner, die seit Jahren das Musikfest unterstützen, haben uns signalisiert, dass sie das genauso sehen.

Wird beim Musikfest 2020 dann keine der Beethoven-Sinfonien zu hören sein?

Könnte sein. Eventuell gibt es eine gut begründete Ausnahme . . .

. . . die zehnte Sinfonie, die gerade von einem Algorithmus fertig komponiert worden ist?

Nein, nein. Es geht eher um ein gesondertes Beethovenprojekt, das mindestens genauso viel Gewicht hat wie die neun Sinfonien insgesamt. Einige der Sinfonien haben eine ganz besondere Aussagekraft, die auch heute noch wirkt. Das wollen wir herausstellen. Aber mehr verrate ich noch nicht.

Wie ist denn der Vorverkauf für den Zyklus angelaufen?

Sensationell. Am Montag, dem ersten Tag, saßen die Leute ab acht Uhr morgens auf Klappstühlen vor der Glocke und haben darauf gewartet, dass der Ticketverkauf startet.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Thomas Albert

hat das Musikfest Bremen 1989 gegründet und ist seither dessen Intendant. Der gebürtige Bremer hat Geige studiert, gilt als Experte für historische Aufführungspraxis und war lange Professor an der Hochschule für Künste.

Weitere Informationen

Bis zum 9. Januar können ausschließlich Tickets für den gesamten Beethoven-Zyklus erworben werden. Es ist dabei möglich, für alle vier Konzerte dieselben Plätze zu einem rabattierten Abo-Preis zu buchen. Am 9. Januar 2020, 10 Uhr, startet, je nach Verfügbarkeit, der Einzelkartenverkauf. Die Tickets sind in der Glocke, unter 0421/336699 und unter www.musikfest-bremen.de buchbar.