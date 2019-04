Sybille Kornitschky wünscht sich, dass Musik wieder ein fester Bestandteil des Lehrplans wird. (Koch)

Frau Kornitschky, ein Angebot für Kinder gibt es auf der Jazzahead schon lange. Doch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Welche genau?

Sybille Kornitschky: Wir haben erstmals eine Ausschreibung für Showcases für Kinder im deutschsprachigen Raum gemacht, alleine schon, um selbst einen Überblick darüber zu bekommen, was es in dem Bereich alles gibt. Unsere Kriterien waren, dass es ein niederschwelliges Angebot sein soll, das interaktiv gestaltet ist und Improvisation als Kernelement beinhaltet. Eine Fachjury hat aus allen Bewerbern drei Projekte ausgewählt.

Besonders wichtig war uns, dass das Konzertformat leicht übertragbar ist und auch von Lehrkräften in Kitas und Grundschulen umgesetzt werden kann, die keine spezifische Jazz-Ausbildung haben. Die Konzepte wurden von Profimusikern ausgearbeitet. In den ersten Jahren haben wir zum Beispiel Konzerte für Kinder angeboten, von der Bühne herunter und mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber das alles hat irgendwie nicht zu dem geführt, was wir eigentlich wollten.

Wir wollten die Elemente, die der Jazz bietet – insbesondere die Improvisation – nutzen und haben gesehen, dass Jazzmusik bei jungen Leuten kaum eine Rolle spielt. Das war eine unserer ersten Erkenntnisse. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir mit Jazz und improvisierter Musik bei Kindern sehr viel erreichen können und auch langfristig positive Effekte erzielen können.

Kinder sind offen für Improvisation. Ich selbst bin früher einmal mit dem Verständnis an Jazz und improvisierte Musik herangegangen, dass das etwas für studierte Ohren ist, für Fachleute, die diese Musik verstehen. Jazz gilt als Musik für Intellektuelle. Auch ich hatte diese Vorurteile. Ich konnte damit brechen, als ich auf einer europäischen Konferenz in Norwegen war, wo uns vor Augen geführt wurde, dass man für Improvisation nicht fertig ausgebildet sein muss. Man kann mit Kindern von Anfang an improvisieren. Und das hat mir die Augen geöffnet.

Unser diesjähriges Partnerland ist ein Land der Musik und nimmt die musikalische Ausbildung in der Schule weitaus ernster als Deutschland. Über viele Jahre gab es da ein Programm, die sogenannten Rikskonsertene, wo Profimusiker in die Schulen gegangen sind. Darum hat Jazz in Norwegen auch einen ganz anderen Stellenwert, ist stärker in die Alltagskultur integriert als bei uns. Wenn wir uns wundern, dass unsere Kinder sich nicht mehr für Musikgeschichte oder große musikalische Ereignisse und Interpreten interessieren, dann liegt das auch daran, dass wir ihnen keine Berührungspunkte bieten. Norwegen macht das sehr vorbildlich.

Wir haben bereits vor vier Jahren angefangen, das Kinderprogramm inhaltlich anders anzugehen. Wir wollten interaktiver werden. Wir haben uns damals zusammengesetzt und nationale Akteure für eine Art Bestandsaufnahme zusammengebracht: Wo stehen wir eigentlich? Welche Vermittlungskonzepte sind möglich? Kinder bringen alles mit, was es für Improvisation braucht. Sie sind völlig offen für diese Form von Musik, das geht nur später irgendwann verloren. Deswegen haben wir gesagt: Wir müssen da ansetzen, wo die Dinge noch nicht verloren sind.

Genau. Da ist die Offenheit für das Thema gegeben. In weiterführenden Schulen gibt es bereits Projekte, es gibt Musikklassen; in der Grundschule findet Musikunterricht jedoch häufig nicht mehr ausreichend statt. Wir sind bei der Anmeldung zu den Konzerten aber dermaßen überrannt worden – das bestätigt uns in unserem Vorhaben, genau hier ansetzen zu wollen.

Eigentlich gehen wir ja davon aus, dass Musikunterricht in der Kita und der Grundschule einen besonderen Stellenwert haben sollte. De facto ist Musik in der Grundschule aber mittlerweile ein Mangelfach, und wir haben gar nicht mehr genügend ausgebildete Fachkräfte, die Musik unterrichten.

Das ist eine nahe liegende Vermutung. Dabei können Improvisation und Musik im Allgemeinen gerade in Zeiten, in denen wir viel über Integration und Inklusion sprechen, eine Menge Gutes bieten. Man kann mit Musik und Improvisation zum Beispiel sprachliche Barrieren überwinden.

Ein Jahr nach dem ersten runden Tisch hat es bei der Jazzahead ein großes Symposium mit rund 80 Teilnehmern aus ganz Deutschland gegeben. Bereits vergangenes Jahr gab es eine Fachtagung und Workshops zum Thema Musikvermittlung. Wir haben mit einer Bremer Grundschule und 20 Kindern aus 15 Ländern zusammengearbeitet. Uns war es ein Anliegen, dass es für die Teilnahme keinerlei Vorkenntnisse bedarf. Wir haben mit einer Gesangspädagogin zusammengearbeitet, und die hat in der Grundschule mit den Kindern in einem Zeitraum von mehreren Wochen gearbeitet. Am Ende haben die Kinder das Gelernte bei der Jazzahead vor anderen Kindern und Fachleuten präsentiert. Die Kinder sind sehr an dem Projekt gewachsen, und haben sich auch als Gruppe stark gefunden.

Ja, Musik fördert immer auch Sozialkompetenz. Teil einer Gruppe zu sein, als Gruppe etwas zu erarbeiten und dafür Wertschätzung zu erfahren – all das prägt die Kinder. Es war beachtlich, zu beobachten, in was für einer kurzen Zeit etwas mit den Kindern passiert.

Ganz genau. Improvisation macht offensichtlich Angst, und die wollen wir den Fachtagungsteilnehmern nehmen. Wir wollen den Lehrern und Lehrerinnen Werkzeug und Ideen an die Hand geben, sodass sie die Projekte in den schulischen Alltag übertragen können. Unser Ziel: Musik wieder zu einem festen Bestandteil jedes Lehrplans zu machen. Aber es geht nicht darum, den Musikunterricht irgendwie notdürftig wiederzubeleben, sondern darum, zu gucken, welche professionellen Möglichkeiten es eigentlich gibt.

Wir sind gerade in intensivem Kontakt mit der Stadt Frankfurt, dort geht man seit vielen Jahren mit Jazz-Projekten in die Schulen und ist damit sehr erfolgreich. Gerne würden wir hier Projekte als Städte-Tandem entwickeln. Wir haben verlässliche Projektpartner wie das Musikland Niedersachsen, deren Kerngeschäft die Vermittlung von Musik ist, und auch die Hochschule für Künste Bremen haben wir in diesem Jahr als Projektpartnerin dazugewinnen können. Wir hoffen, zeitnah ein Pilotprojekt mit einigen Bremer Grundschulen starten zu können. Mit dem Landesinstitut für Schule sind wir diesbezüglich bereits im engeren Austausch. Es wird in den kommenden Jahren auch noch weitere Schritte geben. Wir wollen und müssen auch die Politik mit an den Tisch holen.

Leider hat sich die Behörde von dem Thema bisher noch nicht ausreichend angesprochen gefühlt. Wir sehen in unseren Ideen eine wahnsinnige Chance, dass sich Bremen bundesweit positiv im Bereich der Bildung aufstellen kann und hoffen, dass unsere Einladung, gemeinsam an dem Thema musikalische Bildung zu arbeiten, in naher Zukunft an- und aufgenommen wird. Wir wollen gestalten und wir haben etwas anzubieten.

Die Fragen stellte Alexandra Knief.

Zur Person

Sybille Kornitschky

wurde 1969 in Bremen geboren und hat Französisch und Anglistik/Amerikanistik studiert. Sie hat in Frankreich, in Großbritannien, in Freiburg und Köln gearbeitet. Seit Beginn der Jazzahead 2006 ist sie die Projektleiterin.

Zur Sache

Zur Sache

BUntiorit lacepreptur? Cuptasp ellatinctem asperro consequ odigenet et rempori tatesed quam, non et es dolupta sum fugitassumet harum lam ellupta sae. Ectus.

Aximustios ea sa sum qui berit qui ducidusame nis pori re volorpor solupti berat voles ditas qui cum volore, odi dolupti aut es essit ut veniat que nobis nitiis voluptatur mo doluptibus ex eos non non eiciend aerorum sollut vid et ma ventiaepro te nobit odignissi tem velitem auta corest esed mi, et eatum sitatem solorer emporro dolupit iosaepu dignisque omniatiandae volest aute vellaborupti sima est ere volent porro dolessundae doluptas eaquam, ut ra esto dellorios autestota earitasped quo veliquam re omnienda deleseq uibus.

Weitere Informationen

Das Festival der Jazzahead

startet offiziell am Sonnabend, 13. April, 19.30 Uhr, mit dem Eröffnungskonzert im Theater Bremen, an das sich in den kommenden zwei Wochen ein umfängliches Programm mit Lesungen, Filmen und Konzerten anschließt, die dem diesjährigen Partnerland Norwegen gewidmet sind. Das Eröffnungskonzert gestalten das Håkon Kornstad-Trio und das Mari Boine-Trio. Die Messe und die begleitenden Showcases finden dann in der Zeit vom 25. bis zum 28. April statt, das Gala-Konzert, unter anderem mit dem Mathias-Eick-Quintet, steigt am Freitag, 26. April, 20 Uhr, in der Glocke. Am Sonnabend, 27. April, lädt die Jazzahead wieder zur beliebten Clubnight unter dem Motto „Ein Ticket – 34 Clubs“. Weitere Infos unter www.jazzahead.de