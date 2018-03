Mit "Farbe & Dunkel" veröffentlicht der Bremer Liedermacher Christian Falk ein gelungenes Debütalbum. (Maik Reishaus)

Musik aus Bremen kann so wunderbar sein. Zumindest wenn sie von so tollen Musikern wie Christian Falk stammt. Mit "Farbe & Dunkel" veröffentlicht der Bremer Liedermacher sein Debütalbum und der Titel könnte nicht passender sein. Unter den zehn Songs finden sich berührend melancholische Balladen über vergangene Lieben ("Dein Geruch bleibt"), Erinnerungen und Vergänglichkeit ("Orangenbaum") genauso wie schöne, kitschfreie Liebeserklärungen ("Farbe") oder ein ganz wunderbarer Song über Lebenswege ("Steig mit mir um"). Falk wird auch politisch, thematisiert Dinge wie Schubladendenken ("Einer von mir"), "Europa" oder Willkommenskultur ("Hallo Fremder"). Eintönigkeit kann man diesem Debüt nicht vorwerfen, die klugen und eingängigen Texte laden zum genauen Hinhören ein. Mit seiner neuen CD geht Falk nun auch auf Tour, tritt in Bremen unter anderem am 4. Mai in der Zollkantine auf. Falk sticht heraus, in der aktuellen Welle deutscher Musik, in der vieles eher belanglos daherkommt und schnell im Einheitsbrei untergeht.

Weitere Infos auf www.christianfalkmusik.de