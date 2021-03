In David Safiers neuem Roman "Miss Merkel" ist die ehemalige Bundeskanzlerin bereits in Rente und lebt in der Uckermark. Weil ihr dort etwas langweilig wird, wird sie kurzerhand zur Hobby-Detektivin. (Oliver Kurth)

David Safier: Dadurch, dass wir alle nicht wirklich viel Privates von ihr wissen – wenn, dann nur so kleine Fetzen – gibt es hier eine wunderbare Leerstelle! Keiner weiß so genau: Was macht sie denn in der Rente? Da ich persönlich sehr gerne Krimis sehe, aber nur Krimis, in denen kein Blut fließt und keine Serienkiller rumlaufen, eher die Agatha-Christie-Sachen oder Columbo, kam mir die Idee, dass es doch toll wäre, wenn Angela Merkel auch ermittelt.

Miss Marple - Miss Merkel, ja der Name bietet sich an! Da bietet sich sehr viel an! Sie gilt ja als analytisch, etwas kühler - das passt auch sehr gut zu Detektiven. Sie wurde in der Politik jahrelang unterschätzt, das ist auch etwas, was Detektiven wie Miss Marple zupass kommt. Da passt einfach sehr viel. Ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, aus Armin Laschet einen Detektiv zu machen.

Ach, das hat einfach Spaß gemacht. Von Angela Merkel weiß man privat gerade mal, dass sie gerne backt, das tut sie in meinem Roman auch. Und ihr Lieblingsfilm ist „Die Legende von Paul und Paula“. Sonst weiß man nichts. Darum macht es richtig Spaß, sich die Dinge auszudenken. Ich mache ja auch keine Politik-Satire. Also muss man da auch nicht hart am Wind segeln. Man kann der Fantasie freien Lauf lassen.

Ja, mit Fernglas habe ich, wie Jim Rockford, selbst Privatdetektiv gespielt. Nein, Spaß beiseite. Es gab da gar nicht so viel zu recherchieren. Man kann mal ein oder zwei Merkel-Biografien quer lesen, aber das war's dann auch schon. Mit wem sie politisch so zu tun hatte und was sie da so erlebt hat, hat man ja auch so mitgekriegt in den letzten 16 Jahren.

Es gab tatsächlich mal diesen einen Augenblick, als Putin, weil er wusste, dass Angela Merkel ein bisschen Angst vor Hunden hat, einen großen Hund in ihre Nähe gelassen hat. Aufgrund dieser Episode nennt sie ihren Mops Putin. Ihr Mann schenkt ihr den Mops im Roman, damit sie ihre Angst vor Hunden überwindet.

Mein Verlag möchte das gerne. Ich bin da ein wenig hin und her gerissen, weil ich das Buch ja signieren müsste, und ich habe so eine Sauklaue! Wenn das Buch tatsächlich bis zu ihr kommen würde, würde sie meine Handschrift wahrscheinlich gar nicht lesen können. Mein Verlag sagte daraufhin nur: Ich könne ja noch ein bisschen üben, sauber zu schreiben.

Der Bremer Autor David Safier. (Dennis Dirksen)

Ich glaube ehrlich gesagt, die Frau hat in diesen Zeiten so viel um die Ohren, dass sie sich sicherlich nicht mit diesem Buch beschäftigt. Aber wer weiß, wenn sie in der Rente viel Zeit hat zu lesen, dann würde ich hoffen, dass sie zumindest schmunzelt und sich über den Humor im Buch freut.

Zumindest die Buchhandlungen haben ja mittlerweile wieder auf. Bei Lesungen bin ich optimistisch, dass wir zumindest im September/Oktober Sachen machen können. Ich habe einen Termin für die Lit.Cologne am 9. Juni angenommen. Der Sommer kommt, irgendwann sind genug Menschen geimpft. Ich bin da ganz guter Dinge.

Nein. Die Schwierigkeit, die ich mit Stephen King habe: Ich finde, er kann sensationell gut schreiben, aber ich mag seine Geschichten nicht. Die sind nichts für mich. Das ist nicht mein Genre. Ähnlich ist es bei Karl Ove Knausgård. Auch da denk ich immer wieder: Meine Fresse, kann der gut schreiben! Wenn er jetzt auch noch was schreiben würde, was mich interessiert, dann wäre ich der absolute Fan.

Nein. Je realer solche Geschichten werden, desto unangenehmer finde ich sie. Deshalb mag ich, was man Cosy Mystery nennt. Also, wenn es ein bisschen gemütlicher zugeht, Krimi-Komödien zum Beispiel. Aber nichts, bei dem ich weiß: Diese gruseligen Sachen passieren jeden Tag in Deutschland tatsächlich.

Es gibt viele Sachen, an denen ich sitze. Es gibt einen fertigen internationalen Arthouse-Kinofilm. Mal gucken, ob der jemals in die Kinos kommt. „Happy Family 2“ kommt nach aktuellen Planungen am 20. August. Und in der Tat hat mir das Schreiben an Miss Merkel so viel Freude gemacht, dass ich einen zweiten Teil schreibe. Er heißt „Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof“ und soll ungefähr dann rauskommen, wenn sie wirklich in Rente gegangen ist – nächstes Jahr im Januar oder Februar.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

David Safier (54)

ist Roman- und Drehbuchautor. Seine Bücher wurden Millionen Mal verkauft und standen in mehreren Ländern auf den Bestsellerlisten. Mit seiner Sitcom „Berlin, Berlin“ gewann er unter anderem einen Emmy. Safier lebt mit seiner Familie in Bremen, wo er auch geboren wurde.