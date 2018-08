Nach wahren Begebenheiten hat Robert Schwentke ("Tattoo", "Tatort"-Reihe) diesen schwarz-weißen Historienfilm gedreht, der die Geschichte eines Hochstaplers kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt. Willi Herold (Max Hubacher) heißt der verletzte, zerlumpte Deserteur, der in einem Auto eine Offiziersuniform findet – und Gefallen am Entwicklungspotenzial einer Rolle. Kleider machen Leute, und Herold, ein verhohlener Sadist, schart versprengte deutsche Soldaten um sich, mit denen er ausgerechnet gegen "Wehrkraftzersetzung" zu Felde zieht. Martialische Bilder illustrieren monströse Taten auch und gerade in Vernichtungslagern. Ein schockierendes Werk.

Der Hauptmann.

114 Minuten. Label: Universum Film.