Gleich zu Beginn sieht man, wie Arthur Fleck sein Gesicht weiß schminkt, sich einen überdimensionalen roten Mund malt und dessen Winkel mit den Fingern zu einem Lächeln nach oben zieht. Fleck schlüpft in sein Business-Outfit; er arbeitet für den „Ha-Ha-Club“, der Clowns für alle möglichen Gelegenheiten vermietet. Und er möchte er Stand-up-Comedian werden – doch diesen kläglichen, traurigen Mann findet niemand komisch. Nur er selbst wird immer wieder von Lachkrämpfen geschüttelt. Dann reicht er irritierten Mitmenschen ein eingeschweißtes Plastikkärtchen, auf dem zu lesen ist, dass es sich dabei um eine Krankheit handelt. Eigentlich hat Fleck überhaupt nichts zu lachen, weshalb er auch ein Clown ohne natürliches Lächeln ist.

Joaquin Phoenix spielt diesen Arthur Fleck in „Joker“, diesem bitterbösen, verstörenden Drama von Regisseur Todd Philipps, der bisher eher mit Komödien wie der „Hangover“-Trilogie aufgefallen ist. Die Vorgeschichte des wichtigsten Gegenspielers von Fledermaus-Held Bruce Wayne aus den „Batman“-Filmen werde hier erzählt, die Genese eines Superschurken. So hieß es lange über das Projekt. Doch dieser Ansatz bleibt rudimentär. Der Film ist weit entfernt von dem Comic-Universum der Firma DC, er spielt in einer derangierten Realität, in der sich auch der „Taxi Driver“ von Martin Scorsese herumgetrieben hat.

Regisseur Todd Philipps hat einige Anspielungen auf andere Filme in seinen Streifen eingebaut. (Niko Tavernise)

Diesem Film zollt Phillips deutlich Respekt. Fleck ist ein naher Geistesverwandter von Travis Bickle. Psychisch krank, sozial isoliert, in Dauerschleife gedemütigt. Und er fällt schließlich auch noch durch das Raster eines Sozialsystems, das immer stärker demontiert wird. „Die einzigen Gefühle, die ich habe, sind negative Gefühle“, sagt er zu der Sozialarbeiterin, die ihm nie eine große Hilfe war und selbst so wirkt, als benötige sie Unterstützung. Dann bekommt Arthur Fleck irgendwann einen Revolver in die Hand.

Eine heutige Geschichte

Seine Stadt, Gotham City, ist unverkennbar New York City, düster, schmuddelig, verregnet, in kalte Farben getaucht. Die Müllabfuhr streikt seit 18 Wochen, im Fernsehen gibt es Berichte über „Superratten“. Die Stimmung auf den Straßen ist mindestens latent aggressiv, und wenn Fleck von drei Jugendlichen zusammengetreten wird, dann interessiert das niemanden. In den 1970ern ist dieser Plot angesiedelt, allerdings mit Verweisen auf andere Epochen: Billy Wilders „Ace in the Hole“ (Reporter des Satans, 1951) oder Chaplin „Moderne Zeiten“ (1936) werden in den Kinos gezeigt. Frank Sinatra singt sein lapidares „That's Life“, das wie ein zynischer Kommentar klingt: Muss schon jeder selbst sehen, wie er durchkommt. Lässt man das Dekor weg, erzählt Phillips natürlich auch die sehr heutige Geschichte von einem Land, dessen Gesellschaft sich in den vergangenen Jahren auch durch den rabiaten Ton seines Präsidenten stark gespalten hat.

Todd Phillips und sein geradezu besessen agierender Hauptdarsteller entwerfen vor diesem desolaten Hintergrund das Psychogramm eines Mannes, der im Laufe des Films weder zum Helden noch zum Antihelden wird. Man fühlt mit diesem armen Wicht, bleibt aber abgestoßen von seinen Taten – die Linie ziehen Phillips und Phoenix sehr klar. Die dampfende Männlichkeit, mit der Jack Nicholson und Heath Ledger den „Joker“ in „Batman“-Filmen verkörpert haben, fehlt. Joaquin Phoenix, sowieso abonniert auf die Darstellung extremer Charaktere, hat sich zu einem klapprigen Gestell heruntergehungert und wandelt gekonnt auf einem schmalen Grat. Mal ist er Opfer, mal Täter. Zunehmend beides zugleich – ein „Joker“, der jede Rolle annehmen kann, die im Spiel gerade opportun ist. Hauptsache, er hat seinen Auftritt. Die Mutation des armen Würstchens in eine gefühlskalte Figur ist von Anfang an von einem unheimlichen, unterschwelligen Lauern begleitet.

Fleck lebt mit seiner kranken Mutter Penny (Frances Conroy) in einem winzigen Apartment, träumt sich in eine Beziehung mit seiner Nachbarin (Zazie Beetz) hinein und ist Fan der Late-Night-Show Murray Franklins. Robert de Niro spielt diesen Moderator mit einer abgebrühten Nonchalance, und Phillips gönnt sich damit weitere hübsche Scorsese-Anspielungen. In „King of Comedy“ mimt de Niro den nervenden Fan, in „Taxi Driver“ verkörpert er Travis Bickle. Muss man nicht wissen, ist aber für Kinofans ein zusätzliches Schmankerl.

Joaquin Phoenix' Arthur Fleck stolpert im Laufe des Films von einer Niederlage zur nächsten. Er wird arbeitslos, der Staat streicht Therapieprogramm und Psychopharmaka. Seine Hoffnung, in dem Multimillionär Thomas Wayne den Vater zu finden, den er nie hatte, wird brutalst möglich enttäuscht. Als er in Notwehr drei Investmentbanker erschießt, die ihn verprügeln, wird das rein zufällig zum längst überfälligen Anlass für die frustrierten Gotham-City-Bewohner, eine Revolte („Kill the Rich“) anzuzetteln. Aber Fleck, der zunehmend Gefallen am Töten findet, taugt nicht zur Galionsfigur einer Rebellion. Er lebt in seiner eigenen Hölle.

