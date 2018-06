Schelm und Machtmensch: FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher. (FREDRIK VON ERICHSEN)

Der Mann, den sie den "kindlichen Kaiser" nannten, griff früh nach publizistischen Sternen: Frank Schirrmacher (1959-2014) folgte als 29-Jähriger Marcel Reich-Ranicki als Literaturchef bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach. Fünf Jahre später, 1994, wurde er der für das Feuilleton zuständige Herausgeber. Zwar scheiterten seine Versuche, der Kultur auf Dauer mehr Platz im Blatt einzuräumen – 2002 wurden Seitenumfänge des Ressorts reduziert, die "Berliner Seiten" eingestellt –; dennoch ging er thematisch in die Vollen: mit viel beachteten Disputen, Debatten und Dossiers zu ehemals randständigen Themen wie Technikphilosophie und Wissenschaftsgeschichte.

Ein Clou der deutschen Zeitungsgeschichte war die allenthalben gerühmte FAZ-Ausgabe vom 27. Juni 2000, in der – unter Schirrmachers Ägide und aus Anlass der Entschlüsselung des menschlichen Genoms – auf mehreren Feuilleton-Seiten DNA-Sequenzen abgedruckt waren. Auch als Sachbuchautor ("Das Methusalem-Komplott", "Minimum", "Payback", "Ego") regte der kluge Kopf fällige und fruchtbare Diskussionen an.

Wie schreibt man die Biografie eines solchen Überfliegers, der als "intellektuelles Energiezentrum des Landes" (Mathias Döpfner) und "spätgeborenes Genie" (Stefan Aust) galt. Der Journalist Michael Angele, der Schirrmacher nur flüchtig kannte und deshalb eines Gefälligkeitstextes wohltuend unverdächtig ist, hat sich intensiv umgehört und enorm viel gelesen. Dass er gelegentlich psychologisiert, ist eingedenk seines Beschreibungsobjekts, das zugleich schelmisches Spielkind und rigoroser Machtmensch war, durchaus legitim.

Widersprüche und Ungereimtheiten in Vita und Werk des Einser-Abiturienten Frank Schirmmacher, der in Heidelberg und Cambridge Germanistik, Anglistik und Philosophie studierte, stellt der Biograf löblicherweise trennscharf nebeneinander, statt sie gewaltsam aufzulösen. Angele skizziert die Lebensstationen des in Wiesbaden geborenen Beamtensohnes und wird ausführlicher immer dann, wenn sich Schirrmacher sozusagen wesentlich zeigt. Sei es bei seiner im Fadenkreuz stehenden Dissertation, die unter Plagiatsverdacht geriet (der Autor kupferte bei sich selbst ab), sei es sein immenses Faible für die neuen Medien. Zwar ist das letzte biografische Wort zu Schirrmacher noch nicht gesprochen; Michael Angeles Pioniertat indes ist ein sehr lesens- und bedenkenswerter Prolog.

Michael Angele: Frank Schirrmacher.

Ein Portrait. Aufbau, Berlin. 222 Seiten, 20 €.