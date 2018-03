Der Kunsthistoriker Aby Warburg (1866-1929), ältester Spross einer Hamburger Bankiersfamilie, pflegte eigentümliche Interessen. Der dem Vernehmen nach magische Schlangentanz von Pueblo-Indianern in Arizona und Neu-Mexiko zählte ebenso zu den Steckenpferden des manischen Büchersammlers wie das Nachleben antiker Bewegungsmuster in später entstandenen Kunstwerken. „Pathosformel“ nannte Warburg die in seiner Dissertation am Beispiel von Bildern Sandro Botticellis dargelegte Verbindung zwischen Antike und Frührenaissance. Mit dieser Studie legte er den Grundstein zu einer Ikonologie, die in den prächtigen Bilderatlas „Mnemosyne“ mündete, sich dank seines beispiellosen Engagements als eigenständige Disziplin behaupten konnte – und die Kunstwissenschaften nachhaltig prägte.

Auch andere randständige Gebiete faszinierten ihn, darunter Tierkreiszeichen, Luftschiffe und Briefmarken. Wie der Kulturhistoriker Walter Benjamin, ein Zeitgenosse und Geistesverwandter, kultivierte Warburg eine Andacht zum vermeintlich Unbedeutenden. Dass der liebe Gott im Detail stecke, wie er einmal bemerkte, ist unter Kulturwissenschaftlern zum geflügelten Wort avanciert. Noch mehr rhetorische Verve dieses großen Stilisten und Ironikers ist in der einbändigen Werkausgabe zu entdecken, die jetzt im handlichen Taschenbuchformat zu haben ist. Hochzeitstruhen der Renaissance nennt er lapidar „Sarkophage der freien Liebe“, Gipsabgüsse in der Hamburger Kunsthalle gelten ihm pointiert als „Götterklein“. Zu entdecken sind kühne Aufzeichnungen eines avantgardistisch gestimmten Grenzgängers.