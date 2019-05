Blühend und wohltemperiert wünschen sich Endverbraucher das literarisch stilisierte Produkt Mai. (Patrick Pleul)

Bremen. Der Humorist Erich Kästner bezeichnete den Mai wegen seiner großen Beliebtheit und literarischen Allgegenwart einst als „Mozart des Kalenders“. Johann Wolfgang Goethe verstieg sich im „Mailied“ gleich zu mehreren pathetischen Ausrufen („Wie herrlich leuchtet / Mir die Natur! / Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!“). Auch der für gewöhnlich kritische bis spöttische Dichter Heinrich Heine huldigt diesem Inbegriff der Blütezeit in Gestalt glorifizierender Verse: „Im wunderschönen Monat Mai, / Als alle Knospen sprangen, / Da ist in meinem Herzen / Die Liebe aufgegangen.“

Alles Mai – oder was? Bei lyrischen Texten jedenfalls, deren Urheber den Wechsel der Jahreszeiten ins Schöne, Weite und Offene thematisieren, ist ein Vorbeikommen am sogenannten Wonnemonat schwierig bis unmöglich. Der in dieser Hinsicht schwelgerische Volksmund läuft schier über vor entsprechenden Reminiszenzen von „Alles neu macht der Mai, / macht die Seele frisch und frei“ (Hermann Adam von Kamp) bis „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, / da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus; / wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, / so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt“ (Emanuel Geibel). Merke: Der Monat Mai steht hierzulande, folgt man der literarischen Überlieferung, für Naturerneuerung, Aufbruchsstimmung (politische wie auch zwischenmenschliche) und romantische sowie libidinöse Regungen wie kein anderes Exemplar eines Kalendariums. Man möchte den Mai deshalb in einer weiteren Aufwallung als Anti-November oder Anti-Februar bezeichnen – hätten nicht auch andere Monate unbestreitbar schöne Seiten.

Gattungsunabhängige Überpräsenz

Als empirische Gewissheit haben die Deutschen die bislang bloß gefühlte Überversorgung mit Mai-Hymnen jetzt sogar schriftlich: Der Philologe Frank Fischer, der in Moskau das Fach Digital Humanities lehrt, hat auf der Basis von 3000 literarischen Werken den Stellenwert dieses Primus inter pares unter den Monaten genauer inspiziert – mithilfe eines Datenanalyseprogramms namens „HeidelTime“, das der Informatiker Jannik Strötgen in Heidelberg entwickelt hat. Resultat der Recherche: Nicht nur in Gedichten, sondern auch in anderen Gattungen ist der fünfte Monat des Jahres führend: „Deutsche Erzählliteratur spielt offenbar vor allem – im Mai. Das gilt sowohl für den nicht auf einen konkreten Tag bezogenen Monatsnamen als auch für genaue Datumsangaben.“ Dabei sei der 1. Mai „der mit Abstand am häufigsten genannte Tag im Korpus“, schrieb Fischer, naturgemäß Anfang Mai, in einem Beitrag für „Die Welt“.

Je tiefer man dank Fischers formidablen Vorstoß im Maienmotivbestand der deutschen Literatur buddelt, desto mehr mutet die exzessive Namhaftmachung des Monats wie ein Hype in Tateinheit mit Hysterie und infantilem Diminutiv an. Detlef von Liliencron besingt ohne Scheu vor Schwulst „Maienkätzchen“, Gottfried August Bürger wiederum gibt sich betört vom „Maienlüftchen“, und selbst der sonst so verlässliche Ironiker Wilhelm Busch würdigt strophenweise den „frischen Mai“. Wer nach der Lektüre solcher Monatshochämter immer noch emotionale Kapazitäten hat, lese zum Abgewöhnen diesen Evergreen, der Friedrich von Hagedorn zu danken ist: „Der erste Tag im Monat Mai / ist mir der glücklichste von allen. / Dich sah ich und gestand dir frei, / den ersten Tag im Monat Mai, / dass dir mein Herz ergeben sei. / Wenn mein Geständnis dir gefallen, / so ist der erste Tag im Mai / für mich der glücklichste von allen.“

Nicht zuletzt dank solcher Idyllik, die den Tatbestand probater Projektionen erfüllt, ist der vormals als Blüh- und Wonnemond bekannte Monat stark mit Erwartungen aufgeladen und darüber hinaus nicht von ungefähr überreich an Kulturveranstaltungen. Alles soll wachsen, gedeihen, blühen, in einem Wort: aufgehen. Wenn dabei wie in diesem Jahr das Wetter sozusagen nicht mitspielt, herrscht schnell Katerstimmung unter den Gebrauchslyrikern hierzulande: „Mieses Mai-Wetter am Muttertag“, kalauerte „Bild“. Der Mai enttäusche „auch im Endspurt“ (n-tv), „Wonne oder Tonne?“, fragte suggestiv ein Online-Witterungsforum. Andere Medien berichteten respektvoll erschüttert über „Kälterückfälle“ sowie über düstere, trübe und nasse Seiten des Monats, der seinem wonnigen Ruf in diesem Jahr keine Ehre gemacht habe – ja darüber, dass der Mai vor was auch immer „in die Knie gegangen“ (sic!) sei (wetter.de).

Dabei hat ausgerechnet der weltanschaulich heikle Verseschmied Hermann Löns ein literarisch tadelloses Beispiel dafür geliefert, wie man sich vor klimatischen und sonstigen Enttäuschungen wappnen kann, die den mit vielerlei Ansprüchen belegten Monat betreffen. Ungeachtet seiner zeitlichen Ausdehnung, immerhin 31 Tage, nimmt der sogenannte Heidedichter ihn in dem Gedicht „Kurz ist der Mai“ nicht nur in Schutz vor überzogenen Erwartungen, sondern spendiert ihm sogar Vanitas-Motive, die manchem November-Gedicht zur Ehre gereichen würden: „Schöne Zeit ist längst vorbei / Welk ist der grüne Mai, / Nachtigall singt nicht mehr, / Der Lindenbaum steht leer; / Aus Liebe ward Leide, / Aus Liebe ward Leid, / Lang ist das Leben, / Aber kurz die Maienzeit.“

Postskriptum: Diverse Wetterdienste berichten übereinstimmend über einen extrem heißen Sommer, der Europa auch in diesem Jahr heimsuchen soll. Hobbydichter, aufgemerkt! Vor allem die Reimquote für August bereitet Lust.