Klaus Johannes Thies, hier an das schöne Mauerwerk der Stadtwaage gelehnt, hat sein neues Buch Zufallsbeobachtungen aus seinem Küchenfenster gewidmet. (Christina Kuhaupt)

Bremen. 24 Jahre lang hat Klaus Johannes Thies in "einem der hässlichsten Häuser Bremens gewohnt". Er sagt das mit dem Unterton diebischer Freude und nicht, wie man vermuten würde, mit der Abscheu desjenigen, der dieser Adresse mittlerweile glücklich in die Neustadt entronnen ist. Das Haus, um das es geht, steht in der Eduard-Grunow-Straße in der Nähe des Rembertikreisels. Es mag unansehnlich sein. Doch Thies hat ihm sein neues Büchlein zu verdanken. "Aus dem Fenster", das mit "Parkplatz-Rhapsodien" einen wirklichen Weltklasse-Untertitel hat, ist einmal mehr eine Sammlung feiner Prosa-Stückchen. Das ist die Spezialität von Thies, der zuletzt 2015 mit "Unsichtbare Übungen" seine Könnerschaft auf der Kurzstrecke bewiesen hat.

Der Bremer Autor hat es sich eine Zeit lang zur Gewohnheit gemacht, von seinem Küchenfenster aus eine halbe Stunde pro Tag auf den großen Parkplatz am Rembertikreisel zu schauen. Wie man das eben so macht, wenn man sich gerade einen Kaffee kocht und im Relax-Modus ist. Thies ließ den Blick schweifen über Autos, Werbetafeln und Menschen, die aussteigen, einsteigen, einladen, ausladen. Und er schrieb auf, was ihm dazu so durch den Kopf ging. Auf den 9. Juli 2005 datiert die erste Miniatur ("Die Zwillinge sind wieder da"), die letzte hat er am 20. August 2010 verfasst ("Das Strafticket an unserem Scheibenwischer"). Auch das Thiessche Fahrzeug parkte auf dem Platz, ein weißer Kastenwagen.

"Es ist doch wirklich schön, freihändig am Fenster zu stehen oder mit den Händen in den Taschen. Immerzu geschieht etwas Unvorhergesehenes. Ohne dass du deine Finger ins Spiel bringen musst. Auch wenn die Fahrzeuge auf dem Parkplatz zeitweise in eine Art Tiefschlaf verfallen, in einen Tiefschlaf mit Erstarrung. Auto sein ist wohl doch ziemlich anstrengend" heißt es an einer Stelle.

Aus den Banalitäten, die ein Parkplatz bietet, entwickelte der 68-Jährige einen Mikrokosmos, in dem man sich schnell heimisch fühlt. Warum steht der weiße Mercedes schon so lange da, ohne dass jemand ihn fährt? Trägt Frau Bergmann von der Bankfiliale wieder diese tollen hochhackigen Schuhe, und was ist eigentlich mit den Zwillingen? Die eine ist heute so chic; vielleicht hat sie einen Freund. Thies beobachtet klar, spinnt daraus Geschichten um Fremde und Nachbarn und damit immer irgendwie auch um sich selbst, verfeinert mit Humor. Er gönnt sich Abschweifungen ins Philosophische, Absurde; ganz zum Schluss streut er mit viel Selbstironie sogar Science-Fiction ein, wenn es auf einmal um ein "Klaus-Johannes-Thies-Museum" geht.

Ursprünglich waren die Miniaturen nur als eine Art Schriftsteller-Gymnastik gedacht. Jeden Tag ein bisschen schreiben, damit man nicht einrostet, erklärt Thies: "Man hat mir zureden müssen, das zu veröffentlichen". Vielen Dank an die Zuredner, möchte man gleich hinzufügen. Und darf gespannt sein auf das nächste Projekt. Im Spätherbst führt ein Stipendium Thies nach Venedig. Vor seinem dortigen Fenster gibt es eine sehr, sehr große Terrasse. Er hat jetzt schon leuchtende Augen, wenn er davon erzählt.

Weitere Informationen

Klaus Johannes Thies: Aus meinem Fenster. Edition Azur, Dresden. 92 Seiten, 18,90 €.

Klaus Johannes Thies liest am Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr, aus seinem Buch in der Städtischen Galerie, Buntentorsteinweg 112.