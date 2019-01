Keine Seltenheit in Bremen: Diese Fotografien sind von einer Künstlerin, von Natalia LL aus Polen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Wer heute in Museumsausstellungen eine ewige Gestrigkeit fortschreibt, riskiert öffentlichen Widerstand – und das zu Recht. So geschehen im Haus der Kunst in München, das die Präsentationen zweier überragender Künstlerinnen absagte und durch einen malenden Mann ersetzte. Oder im NRW-Forum in Düsseldorf, das nicht nur erklärte, es habe keine Frauen finden können, die das Ausstellungsthema besser als ihre männlichen Kollegen bearbeitet hätten (besser!), sondern dessen Gastkurator auch noch meinte, über Historie und Sinn des Feminismus belehren zu müssen.

Die, die Krokodilstränen über „unangemessene Begrifflichkeiten“ weinen (so etwa, als sich die Wortfindung „Pimmelsuppe“ etablierte, um den Sachverhalt im NRW-Forum zu beschreiben) oder sich der Diskussion entziehen, indem sie sie als persönliche Angriffe brandmarken, ignorieren den Kern der Sache. Es geht nicht darum, Personen oder Institutionen nieder zu machen. Sie sind nur Beispiele für etwas, was (noch) viel zu üblich ist: die Fortführung einer Geschichte, die neu bewertet werden muss, weil sie nicht mehr der Realität entspricht.

Die geplante Ausstellung „Baselitz – Richter – Polke – Kiefer“ in der Staatsgalerie Stuttgart und den Deichtorhallen Hamburg demonstriert das erschreckend konsequent: Nicht nur wird Kunst der 1960er auf die Gattung Malerei reduziert und Deutschland als Synonym für Westdeutschland genutzt. Es wird auch das Klischee vom chauvinistischen Malerfürsten bedient. Dies unter Einsatz zweier Künstler, die mehrfach die irrwitzige These „Frauen können nicht malen“ vertreten haben. Und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. In diesem Zusammenhang erscheint die Entgegnung „Pimmelsuppe“ geradezu elegant.

Es ist nun einmal so: Die Kaste des heteronormativen, weißen Mannes ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Weder in der Kunst noch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Es wäre wünschenswert, dies nicht mehr betonen zu müssen. Wenn weibliche Künstler so selbstverständlich ausgestellt würden wie ihre männlichen Kollegen – ohne dass ihr Geschlecht in den Vordergrund gestellt würde oder die Qualität ihrer Arbeit unterstrichen werden müsste. Oder wenn eine Meldung wie die, dass die Tate Britain 2019 ausschließlich Künstlerinnen in der Abteilung für britische Kunst zeigen wird, keinen Nachrichtenwert mehr hätte. Ein Umdenken macht sich in vielen Museen längst bemerkbar. Aber der Weg ist noch lang. Wir sollten uns klarmachen, wie inspirierend dieser Perspektivwechsel ist. Und ihn umsetzen. Jeden Tag. Einfach so.

Zur Person

Unsere Gastautorin

Janneke de Vries ist seit Oktober 2018 Direktorin des Museums für moderne Kunst Weserburg in Bremen. Zuvor war die Kunsthistorikerin als Direktorin der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) tätig.