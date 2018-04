Einer fürs Late-Night-Nevada: Autor Benjamin von Stuckrad-Barre unterhält auf seinen Lesungen, die eigentlich keine sind. (dpa)

Was Benjamin von Stuckrad-Barre vom Echo, diesem Musikpreis für Marktwirtschaftsbegabte, hält? „Wirklich? ‚Bester Künstler national‘ – waren wir nicht schon mal weiter?“, fragt er. „Das braucht doch wirklich niemand mehr: Geschlechter, Grenzen, Nationen.“ Er segelt unter anderer Flagge: Noel Gallagher, „Stranded on earth“, die Fahne schnell noch vor die Kanzel, den Lesetisch, gespannt. Die Götter wären benannt, kann also beginnen, diese zweieinhalbstündige Popmesse im ausverkauften Modernes.

Es predigt im Donald-Duck-Gedächtnis-Matrosenkostüm: Benjamin von Stuckrad-Barre, 43, einst Popliteratur-Halbgott, dann halbtot, koksen und kotzen das Programm, einer, der taumelte, hinfiel, aufstand, Kunst daraus machte. „Panikherz“, die Wiederauferstehung, und jetzt also „Remix 3“, ein neuer Best-of-Band, Texte aus den vergangenen zehn Jahren, geschüttelt, gerührt, neu zusammengesetzt. Das Ergebnis hört auf den Weltformel-Titel: "Ich glaub, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen."

Viele der Geschichten sind Porträts. Porträts von Wegbegleitern, alten Helden, anno dazumal prägendem Popkultur-Personal, Drehbuchschreiben mit Dietl, Wimbledonschauen mit Becker, diese Ecke. Stuckrad-Barre gilt als Jetzt-Schreiber und Gegenwartserkunder. Tatsächlich erzählt die neue Sammlung vor allem von Ehemaligen. Von Männern, die mal was gewesen sind, irgendwann in den Neunzigern, vielleicht etwas eher, vielleicht ein wenig später. Die Texte spielen im Jetzt und handeln vom Früher. Auf „Remix 3“ wird Stuckrad-Barre zum Poparchäologen. Er gräbt Fossilen der Unterhaltungsbranche wie Jürgen Fliege aus, und legt mit seinem Super-Zoom-Stil Seiten an ihnen frei, die man so nicht kannte. Oder längst vergessen hatte. Ob das irgendetwas mit der Lesung zum Buch zu tun hat? Natürlich nicht. Wo, bitte, käme man denn da hin?

Bloß keine Wasserglas-Lesung

Mit diesen Wasserglas-Lesungen, dieser Heute-Abend-mal-Hochkultur-Selbstvergewisserung, steht Stuckrad-Barre ja immer schon auf Kriegsfuß. Literaturcafés hält er weiterhin für No-Go-Areas. Stattdessen Scheinwerfer-Show. Stattdessen Modernes, Heimspiel für den gebürtigen Bremer. In seinen Porträts gibt es meist zwei Protagonisten, zwei Promis: den Porträtierten und, natürlich, Stuckimann himself. Und weil das hier seine Show ist, lässt er die Texte seines Buches, die um jemand anders kreisen als um ihn (also: die meisten), konsequenterweise erst mal weg.

Wobei weglassen das richtige Stichwort ist: Die Sommerhit-im-Winter-Geschichte zu Pharell Williams’ „Happy“ liest er noch zu Ende. Der Plattenkauf-Text muss dann dringend zur Hälfte, bei einem Auftritt der Guttenberg-Gattin, abgebrochen werden. Es gilt jetzt unbedingt ein paar Arnd-Zeigler-Anekdoten aufzusagen, sich auf Helene Fischers baldigen Verfall zu freuen („In fünf Jahren – El Arenal: unplugged“), sich in Los Angeles („Blabla-Land“ oder „Hannover mit Sonne“) ein paar Tipps zur Tattoo-Entfernung von Heidi Klum geben zu lassen und Emoji-Exegese zu betreiben.

Wenn man ihn da so in seinem Assoziationsirrgarten rumzappelphilippen und hochleistungsverrenken sieht, wünscht man sich natürlich sofort, dass jemand diesen Typen packt und vor eine Kamera zerrt. Stuckrad-Barre wieder auf Sendung, muss man umgehend denken, das wäre doch was gegen dieses deutsche Late-Night-Nevada. Mit „Tattoos“ erinnert er einen dann aber noch mal daran, warum er auch am Schreibtisch ziemlich gut aufgehoben ist. Ein rührend unkitischiger Text über das Kitschthema Pärchentattoos, geschrieben wie auf dem Herzklopfen eines Verliebten: rasend und doch rhythmisch. Der klassische Stuckrad-Barre-Sound: Maximal beiläufig, nie banal. Plaudernd, nicht plappernd.

Am Ende gibt es dann wieder Höchstdosis Stuckimann. Ein letzter Song, Feuerzeuge, Arme in der Luft, Red-Bull-Dosen werden über den raspelkurzen Haaren ausgedrückt. Erst fliegt der Mikrofonständer, dann der Stuhl. Stuckrad-Barre singt: „Back for good“. Heimspiel? Gewonnen.

Zur Sache

Benjamin von Stuckrad-Barre: Ich glaub, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen: Remix 3. Kiepenheuer&Witsch, Köln. 320 Seiten, 20 €.